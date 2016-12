Premii atractive pentru copii la Cupa “1 Iunie”

O săptămână încărcată de activităţi sportive îi aşteaptă pe copiii cu vârste cuprinse între 3 şi 14 ani, care vor participa la Cupa “1 Iunie”. Întrecerile sunt organizate de Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa, în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanţa, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa, Inspectoratul Şcolar Constanţa, Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Sponsorii competiţiei sunt Dobrogea SA, Coca-Cola, “Salvaţii Copiii”, Avon şi Microsoft. Organizatorii au pregătit un program special cu ocazia desfăşurării ediţiei a 20-a a întrecerii, numeroase acţiuni sportive fiind incluse în program şi peste 2.000 de premii vor fi puse la bătaie. „Vrem să le oferim celor mici o zi de neuitat. Îi mulţumesc lui Carmen Şerbănescu (n.r. - inspector ISJ), pentru că anul acesta iniţiativa a plecat de la ea. Este bine că am reuşit să reunim atâtea structuri în organizarea acestui eveniment, pentru că astfel am atras astfel şi mai mulţi sponsori”, a declarat Elena Frîncu, director DSJ Constanţa. „Anul acesta am îndrăznit să cerem sprijinul DSJ şi astfel am reuşit să organizăm un eveniment extraordinar, cu o participare numeroasă. Sportul este o activitate foarte importantă pentru creşterea şi dezvoltarea copiilor. Sperăm ca ei să fie inplicaţi în număr cât mai mare în aceste activităţi”, a declarat şi Carmen Şerbănescu, inspector ISJ şi iniţiatoarea proiectului, alături de Alina Rîpanu, atletă la CS Farul şi agent de poliţie. Activităţile incluse în programul Cupei “1 Iunie” sunt următoarele: yachting - Lacul Techirghiol (29 mai, ora 11.00); baschet - Complexul Sportiv “Tomis” (29-30 mai, ora 9.00); fotbal, Cupa “1 Iunie Hagi - Danone” - Terenul Voinţa (29 mai - 1 iunie, ora 9.00 - 18.00); atletism, Crosul “1 Iunie” - pentru clasele V-VIII: Sala Sporturilor - Palatul Copiilor (1 iunie, ora 9.00); - pentru clasele I-IV: Stadionul de rugby “Farul” - Palatul Copiilor (1 iunie, ora 9.30); minifotbal - Palatul Copiilor (1 iunie, ora 10.00); ştafete şi role - Palatul Copiilor (1 iunie, ora 11.00); rugby tag - Stadionul de rugby “Farul” (1 iunie, ora 11.00); judo - Complexul Sportiv “Tomis” (1 iunie, ora 20.00). Tot pe 1 iunie, de la ora 21.00, pe Bd-ul Tomis va avea loc “Marşul Tăcerii” pentru copiii care au devenit victime în accidentele rutiere.