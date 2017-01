Premii de 10.000 de euro pentru elevii olimpici

Eforturile elevilor merituoși au fost recompensate. Cei patru elevi români medaliați cu aur și argint la Olimpiada Internațională de Chimie din Vietnam au fost răsplătiți pentru rezultatele obținute cu premii în valoare totală de 10.000 de euro, oferite de firma Actavis. România a câștigat o medalie de aur și trei medalii de argint la a 46-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Chimie, desfășurată în perioada 20 - 29 iulie 2014, la Hanoi (Vietnam), rezultatul fiind unul dintre cele mai bune la nivel de echipe. Maria Andreea Filip, elevă în clasa a XII-a la Liceul Internațional de Informatică din București, a reușit să-și adjudece în acest an medalia de aur, după ce fusese laureată cu argint la ultimele două ediții. Ceilalți trei performeri români, toți medaliați cu argint, sunt Dumitru Călugăru, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu, Vlad Mihai Mandric, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național ”Sfântul Sava” din București, și Bogdan Ștefan Ivan, elev în clasa a XII-a la Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu” din București.

PASIUNE Medaliata cu aur a primit 4.000 de euro ca recunoaștere a pasiunii sale pentru performanță, iar elevii care au obținut medalii de argint au primit câte 2.000 de euro din partea firmei, care oferă și burse lunare de 300 de euro pentru olimpicii care aleg să își continue studiile universitare în țară. Maria Andreea Filip va continua să studieze chimia la Cambridge, Anglia, iar Bogdan Ștefan Ivan - la Universitatea București. ”Programul oferit de Cambridge este diferit, are un spectru mai larg. Am simțit că mi se potrivește cel mai bine”, a spus Maria, mărturisind că este atrasă de cercetarea fundamentală. Bogdan Ștefan Ivan și-a justificat alegerea de a rămâne în țară prin faptul că dorește să fie alături de familie și de prieteni. ”Se poate studia foarte bine și în România”, a afirmat Bogdan Ștefan Ivan. Pentru Dumitru Călugăru și Vlad Mihai Mandric, elevi în clasa a XI-a, opțiunea pentru o facultate de chimie este clară, dar nu s-au decis dacă vor urma studiile universitare în țară sau în străinătate. Elevii medaliați au mărturisit că succesul lor se bazează nu numai pe propriul efort, ci și pe cel al profesorilor și familiei. ”Ne întoarcem acasă obosiți, dar și fericiți pentru rezultatul obținut. Pentru mine e o mare bucurie că suntem priviți în mod frumos, ca țară, pentru rezultatele obținute de acești copii inteligenți și muncitori”, a spus inspectorul general în cadrul Ministerului Educației, prof. Daniela Bogdan. La competiția din acest an de la Hanoi au participat 291 de concurenți din 77 de țări.