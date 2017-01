Premii de 5000 de euro la „Global Battle of the Bands”

România va participa, pentru prima oară, la concursul mondial de muzică intitulat „The Global Battle of the Bands”, cea mai mare competiţie mondială de muzică live. Evenimentul se va desfăşura în luna decembrie, la Londra, premiul cel mare fiind de 100.000 de dolari. Concursul este deschis tuturor grupurilor muzicale noi, indiferent de genul interpretat.

Din cele peste 30 de formaţii româneşti care s-au întrecut pentru a cîştiga marele premiu,12 trupe au rămas în finală. Competiţia va avea loc pe data de 20 octombrie, la Hard Rock Café din capitală. Marele premiu al finalei este participarea la finala mondială a „Global Battle of the Bands”. În afara marelui premiu, organizatorul şi sponsorii „Global Battle of the Bands” România vor oferi premii deosebit de atractive participanţilor: chitare electrice, amplificatoare, accesorii în valoare de peste 5.000 de euro.

Finala mondială va avea loc în zilele de 14 şi 15 decembrie, la Londra, unde se vor întrece cîştigătorii finalelor naţionale din cele peste 35 de ţări participante la competiţie. Premiul cel mare constă în suma de 100.000 de euro, un turneu mondial de promovare şi trofeul de aur „The Best New Band In the World”.