Premii de aproape 100 milioane de euro la Loteria Română

Loteria Română a acordat, în primele opt luni ale acestui an, peste 4,1 milioane de premii, în valoare totală de aproximativ 96,7 milioane de euro, a anunţat, ieri, compania. Doar în luna august a acestui an, Loteria a acordat la jocurile automatizate pe care le organizează 465.957 de premii în sumă de 39,7 milioane lei (peste 8,9 milioane de euro), dintre care la jocul Loto 6/49 au fost înregistrate 81.375 de câştiguri de peste 6,1 milioane lei, respectiv 1,4 milioane euro, iar la jocul Noroc - 1.079 de câştiguri, în valoare totală de peste 1,8 milioane lei (peste 425.350 euro). De asemenea, la jocul Joker au fost înregistrate 44.820 de câştiguri, în valoare totală de peste 1,2 milioane lei (peste 284.800 euro), la Noroc Plus - 7.483 de câştiguri de 216.000 lei (peste 48.860 euro), la Loto 5/40 - 760 de câştiguri, iar valoarea acestora a fost de peste 723.640 lei (peste 163.640 euro). Potrivit sursei citate, la jocul Super Noroc au fost înregistrate 5.061 de câştiguri, în valoare totală de peste 94.000 lei (21.260 euro), la Pariloto - 42.205 de câştiguri, în valoare totală de aproximativ 1,6 milioane lei (peste 361.600 euro), iar la jocul Videoloterie s-au înregistrat 282.937 de câştiguri, în sumă totală de peste 27,7 milioane lei (peste 6,2 milioane euro).