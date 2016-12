Premii de excelenţă pentru promovarea turismului

Zeci de reprezentanţi ai agenţiilor de turism şi ai unităţilor de cazare şi alimentaţie publică de pe litoralul românesc şi-au dat întâlnire în cadrul celei de-a şasea ediţii a Târgului de turism Bursa Litoral - Delta Dunării 2013. Deschiderea oficială a celui mai important eveniment de contractare a bazei hoteliere pentru sezonul 2013 a avut loc vineri, la Pavilionul Expoziţional Constanţa, manifestarea urmând să se încheie pe 9 septembrie. „Anul 2012 a fost, din punct de vedere al turismului, cel mai bun an de după 1989. Eu cred că unul dintre principalele motive care au dus la creşterea numărului de turişti îl constituie faptul că am început să avem încredere unii în alţii (agenţii de turism, hotelieri, autorităţi locale etc.) şi am început să colaborăm. Efectele pozitive ale acestei colaborări se văd în numărul mare de turişti care au venit pe litoral în acest an”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, prezent la deschiderea Bursei Litoral. El a adăugat că, în continuare, mai sunt multe de făcut pentru a creşte numărul de turişti pe litoral, un prim pas în acest sens constituindu-l reducerea fiscalităţii pentru agenţii economici din Turism. „Avem nevoie şi de elaborarea unei strategii pe termen scurt, mediu şi lung, strategie care să fie respectată, indiferent de culoarea politică a partidului de guvernământ”, a mai spus preşedintele CJC.

IMPLICARE PREMIATĂ Nicuşor Constantinescu a primit, în cadrul Premiilor Bursei Litoral, premiul de excelenţă pentru implicarea în promovarea turismului de pe litoralul românesc, în calitate de preşedinte al CJC. Un alt premiant al Bursei Litoral este primarul Constanţei, Radu Mazăre, care a primit distincţia de excelenţă pentru promovarea şi dezvoltarea staţiunii constănţene Mamaia. Premiul a fost ridicat de viceprimarul Constanţei Decebal Făgădău, care a declarat că îşi doreşte ca toţi cei implicaţi în Turism să urmeze modelul de dinamism al primarului Constanţei. Premiile Bursei Litoral se acordă, potrivit preşedintelui Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, Corina Martin, celor care au avut cea mai bună activitate în promovarea turismului de pe litoral.

CU PESTE 20% MAI MULŢI TURIŞTI În ceea ce priveşte bilanţul sezonului estival 2012, Corina Martin a declarat că numărul turiştilor a crescut cu peste 20% faţă de anul trecut. „Din punct de vedere turistic s-a dublat numărul de chartere de pe piaţa germană, în prezent având două chartere săptămânale, în loc de unul. De asemenea, ne bucură revenirea pe litoral a turiştilor polonezi, precum şi primele sosiri ale turiştilor iranieni”, a spus preşedintele Asociaţiei Litoral. Referitor la sezonul 2013, Corina Martin a declarat că preţurile vor rămâne la acelaşi nivel din 2012. „Este posibil ca, acolo unde sunt făcute investiţii în structura hotelieră, să apară pachete turistice ale căror tarife să fie cu 5% mai mari dar, în general, preţurile nu vor creşte”, a spus preşedintele Asociaţiei Litoral. La rândul lui, secretarul de stat în Ministerul Turismului, Cristian Bărhălescu, a declarat că a purtat discuţii cu patronatele din Turism despre reducerea TVA-ului, precum şi despre acordarea de facilităţi unităţilor hoteliere care atrag un număr mare de turişti străini. De asemenea, secretarul de stat a mai spus că îşi doreşte ca, în 2013, turismul să aibă parte de o promovare mult mai bună decât în 2012, astfel încât unităţile de cazare să fie pline pe toată durata sezonului estival.