Premii în bani pentru olimpicii la Religie din Constanța

20:42:54 / 31 Martie 2016

Vai noua !

O olimpiada este o competitie deschisa celor care vor sa-si prezinte , sau sa-si dovedeasca valoarea , la un moment dat . Daca la optionalul religie avem inspector scolar pus de Spagoveanul , si platit bine de catre statul laic Romania , in conditiile in care profesorii de chimie , fizica , biologie , geografie , istorie , literatura s.a., abia daca viseaza la asa salariu , iar copiilor care au rezultate la discipline serioase ( nu gluma asta de religie !), nu li se dau nici bani , nici macar carti , cum primeam noi cand ocupam locuri fruntase la concursuri . Invatamantul romanesc trebuie curatat de popi , calugari , spagoveni si alte lepre care cultiva bigotismul si obscurantismul religios ! Religia sa se trancaneasca in biserici , manastiri , cimitire si carciumi , nu in scoli ...