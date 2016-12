Premii la „Traian”

Elevii Liceului Teoretic „Traian”, din Constanţa, au adus noi premii judeţului nostru. La începutul lunii aprilie, a avut loc etapa naţională a celei de-a XI-a ediţii a Concursului Internaţional de Proiecte Informatice „Infomatrix” 2013, una dintre cele mai importante competiţii internaţionale de IT organizată anual de către Lumina - Instituţii de Învăţământ, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei. În cadrul evenimentului au fost înscrise 176 de proiecte care au fost evaluate de un juriu de specialitate. Pentru eforturile depuse, liceenii de la „Traian” au fost răsplătiţi cu opt premii: două premii I, două premii II şi patru premii III. Cele mai importante distincţii (premiile I) au fost obţinute de proiectul „Wei Lai” (realizat de elevii clasei a XI-a A Cezar Andrei Miron şi Adelina Alena Echimov, sub conducerea profesorului coordonator Cristian Dumitrof) şi de proiectul OAR „Obstacle Avoiding Robot with Robotic Arm” (elevul Iulian-Mihail Lazăr din clasa a X-a C, profesor coordonator Gabriela-Violeta Tănăsescu). Cele două proiecte s-au calificat pentru etapa internaţională a competiţiei, care va avea loc la Bucureşti, în perioada 16-20 mai. (A.J.)