Premii mai mari la Roland Garros

Laureații ediției din acest an a turneului de tenis de la Roland Garros, din probele de simplu, masculin și feminin, turneu programat în perioada 22 mai - 5 iunie, vor încasa câte două milioane de euro, cu 200.000 de euro mai mult decât anul trecut, a anunțat Federația Franceză de Tenis. Valoarea totală a premiilor celui de-al doilea turneu de Mare Șlem al sezonului va crește cu 14 la sută, ajungând la 32 milioane euro, și va rămâne astfel superioară celei de la Openul Australiei, care a ajuns la 28,4 milioane de euro în acest an. Premiile de la Openul Franței sunt însă mai mici decât la Wimbledon, unde ating suma de 33,6 milioane euro, și US Open, care oferă 37,3 milioane euro. Pentru a se apropia de acest nivel, francezii au făcut un salt important în ultimii trei ani. „În total, premiile turneului au cunoscut o creștere istorică de șaptezeci la sută în acești ultimi patru ani, fiind vizați în special jucătorii și jucătoarele eliminați în prima săptămână, care au beneficiat de o dublare a câștigurilor”, a afirmat noul director al turneului, fostul mare tenismen Guy Forget, numit la sfârșitul lunii februarie în locul lui Gilbert Ysern. Cea mai semnificativă creștere se referă la banii pe care-i vor încasa jucătorii și jucătoarele care vor părăsi turneul în al doilea și al treilea tur, precum și în optimile de finală. „Premiile lor progresează cu aproape douăzeci la sută în raport cu anul trecut”, a notat FFT.

ȘARAPOVA VA FI AUDIATĂ DE ITF

Tenismena rusă Maria Șarapova va fi audiată în cazul de dopaj cu meldonium, în ciuda deciziei Agenției Mondiale Antidoping (AMA) de a emite noi reguli în privința sportivilor depistați pozitiv la această substanță înaintea datei de 1 martie, a anunțat, joi, Federația Internațională de Tenis (ITF). Câștigătoare a cinci titluri de Mare Șlem, Șarapova a fost depistată pozitiv la meldonium la începutul acestui an, cu ocazia Openului Australiei, după ce AMA a interzis substanța respectivă începând cu data de 1 ianuarie 2016. „Ca urmare a ultimei notificări din partea AMA, referitoare la procesul privind cazurile care implică meldonium, ITF poate confirma că, în cazul Programului antidoping din tenis în care este implicată Maria Șarapova, va fi organizată o audiere în concordanță cu recomandările AMA. ITF nu intenționează să mai facă nicio declarație suplimentară până la finalizarea acestui proces, din cauza confidențialității Programului antidoping din tenis”, s-a anunțat într-un comunicat al Federației Internaționale de Tenis.

Citește și:

Nadal, propus să fie portdrapelul Spaniei la JO din 2016

Djokovic și-a păstrat trofeul la Indian Wells

Roger Federer revine după operația de la genunchi