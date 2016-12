Premii pentru cele mai bune producţii SF

Filmele ”Rise of the Planet of the Apes / Planeta Maimuţelor: Invazia” şi ”Super 8” au câştigat, joi seară, câte trei trofee la gala premiilor Saturn, distincţiile americane dedicate producţiilor SF, fantasy şi horror de cinema şi televiziune. Astfel, ”Rise of the Planet of the Apes / Planeta Maimuţelor: Invazia” care fusese nominalizat la cinci categorii, a primit premii pentru Cel mai bun film SF, Cel mai bun actor în rol secundar, pentru Andy Serkis şi Cele mai bune efecte speciale. Lungmetrajul ”Super 8” a primit trofeul pentru Cel mai bun regizor, pentru J.J. Abrams, Cea mai bună coloană sonoră, pentru Michael Giacchino şi Cel mai bun actor tânăr, pentru Joel Courtney.

”Harry Potter şi Talismanele Morţii: Partea 2” a primit premiul pentru cel mai bun film fantasy, ”The Girl With the Dragon Tattoo / Fata cu un dragon tatuat” a primit titlul de Cel mai bun horror/thriller, în timp ce ”Ghost Protocol / Misiune: Imposibilă 3” a primit trofeul Saturn pentru Cel mai bun film de acţiune sau aventuri. Pentru rolul din ”Take Shelter”, Michael Shannon a primit premiul Saturn pentru Cel mai bun actor, în timp ce Kirsten Dunst a primit trofeul pentru Cea mai bună actriţă în rol principal dintr-un film fantasy, pentru rolul din ”Melancholia”, iar Emily Blunt, pentru Cea mai bună actriţă în rol principal dintr-un film de acţiune, pentru prestaţia din ”The Adjustment Bureau”. Lungmetrajul ”La piel que habito / Pielea în care trăiesc”, în regia lui Pedro Almodovar, a primit premiul pentru Cel mai bun film într-o limbă străină, iar ”Puss in Boots / Motanul încălţat” a primit trofeul pentru Cel mai bun film animat.

În domeniul producţiilor de televiziune, ”Breaking Bad”, nominalizat la şase categorii, a primit trofeele pentru Cel mai bun serial difuzat prin reţele de cablu, Cel mai bun actor în rol principal, pentru Bryan Cranston şi Cel mai bun actor în rol secundar, pentru Aaron Paul. Producţia ”Fringe” a primit două trofee Saturn, pentru Cel mai bun serial TV şi Cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru Anna Torv, în timp ce ”Teen Wolf” a câştigat premiul pentru Cel mai bun serial dedicat tinerilor. Serialul ”The Simpsons / Familia Simpson” a primit Milestone Award, creatorul de benzi desenate Robert a primit premiul pentru întreaga carieră, iar Martin Scorsese a primit George Pal Memorial Award, pentru ”strălucitoarea lui odă adusă spiritului triumfal şi începuturilor cinematografiei din filmul Hugo”.

Premiile Saturn au fost create în 1972, de Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror din SUA, pentru recompensarea valorii producţiilor SF, fantasy şi horror. Cea de-a 40-a ediţie a premiilor Saturn a avut loc în oraşul Burbank din California.