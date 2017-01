Premii pentru cinematografia românească la Cannes

Filmul ”Dincolo de dealuri”, scris şi regizat de Cristian Mungiu, a câştigat, aseară, cele mai multe premii la a 65-a ediţie a Festivalului de la Cannes. Cristian Mungiu şi-a trecut în palmares premiul pentru Cel mai bun scenariu, în timp ce actriţele Cristina Flutur şi Cosmina Stratan au fost premiate ex-aequo la categoria Cea mai bună interpretare feminină. Mungiu a declarat că în spatele poveştii sale există ”oameni care au suferit cu adevărat”, amintind că filmul este bazat pe fapte reale. ”Mă bucur să mă aflu aici. Nu ştii niciodată când ţi se mai dă această ocazie”, a mai spus Mungiu. Emoţionate, cele două actriţe au primit trofeele din mâna lui Alec Baldwin. “E copleşitor. Abia am coborât din avion, acum câteva minute. Dintre toate persoanele din lumea asta, cel mai mult vreau să-i mulţumesc lui Cristian Mungiu”, a spus Cristina Flutur. “Sunt de acord”, a adăugat Cosmina Stratan, amuzând sala.

Cel mai important premiu al serii, Palme d’Or, i-a revenit lui Michael Haneke, pentru ”Amour”, la trei ani după ce a primit aceeaşi distincţie pentru ”Das Weisse Band / Panglica albă”. Regizorul austriac s-a declarat intimidat de sală şi a urcat pe scenă cu protagoniştii săi, Jean-Louis Trintignant şi Emanuelle Riva. Marele Premiu a ajuns la Matteo Garrone, pentru ”Reality”. Premiul pentru regie i-a fost acordat celui mai huiduit film de anul acesta, la Cannes, ”Post Tenebras Lux”, în regia mexicanului Carlos Reygadas. Actorul danez Mads Mikkelsen s-a ales cu trofeul pentru interpretare, pentru rolul din ”Festen / The Hunt”, de Thomas Vinterberg. Premiul Special al Juriului a revenit filmului ”The Angels’ Share”, în regia lui Ken Loach, unul dintre veteranii Croazetei, care a îndemnat la solidaritate cu cei afectaţi de criză. Camera d’Or a revenit filmului ”Beasts of the Southern Wild” de Benh Zeitlin, proiectat în secţiunea Un Certain Regard. Palme d’Or pentru scurtmetraj, înmânat de Jean-Pierre Dardenne şi Kylie Minogue, a ajuns la L. Rezan Yesilbas, pentru ”Silence”.