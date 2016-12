Premii pentru The Rolling Stones

Trupa The Rolling Stones a câştigat două trofee la gala NME Awards 2013, care a avut loc miercuri seară, la Londra, la peste o jumătate de secol după ce grupul britanic a apărut pentru prima dată în paginile celebrei reviste muzicale britanice. The Rolling Stones s-a impus la categoria Cea mai bună trupă live, iar ”Crossfire Hurricane”, un documentar-caleidoscop despre istoria celebrului grup britanic, s-a impus la categoria Cea mai bună muzică de film.

În aceeaşi gală, organizată de patronii revistei ”New Musical Express” în clubul The Troxy din Londra, trioul Biffy Clyro a fost desemnat Cel mai bun grup britanic, iar The Killers s-a impus la categoria Cel mai bun grup internaţional. Johnny Marr, fostul chitarist al trupei The Smiths, a fost recompensat cu trofeul pentru întreaga carieră, Godlike Genius Award. Acest premiu reprezintă o recunoaştere a carierei sale de peste 30 de ani în industria muzicală, pe parcursul căreia Johnny Marr a colaborat cu o serie de muzicieni şi trupe celebre, precum Paul McCartney, The Pretenders, The The, Modest Mouse şi The Cribs. Un alt artist care a câştigat două trofee la gala NME 2013 este Florence Welch, solista grupului Florence and the Machine. Aceasta a câştigat premiul categoriei Cel mai bun artist solo şi a asigurat vocea pentru piesa ”Sweet Nothing”, de Calvin Harris, desemnată Cea mai bună piesă dance. La categoria Cel mai bun album s-a impus materialul discografic ”Given to the Wild” al trupei The Maccabees, iar cântecul ”Inhaler” al trupei Foals a fost desemnat Cel mai bun single. Cel mai bun videoclip a fost desemnat cel al piesei ”R U Mine?” lansată de trupa Arctic Monkeys.

Grupul One Direction, care se bucură de mare succes în rândul adolescentelor, a fost desemnat câştigător la categoria Cea mai proastă trupă. Solistul principal acestui grup pop, Harry Styles, a fost desemnat, la rândul său, câştigătorul unei alte categorii deloc de invidiat: Ticălosul anului. La aceeaşi gală au fost decernate şi alte câteva premii non-muzicale: Cea mai bună carte, pentru ”The Story Of The Streets” de Mike Skinner, Momentul Anului, pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Londra 2012, Eroul Anului, Barack Obama şi Cel mai bun film ”The Hobbit: An Unexpected Journey”.