Premii pentru traducerea şi promovarea literaturii române, la Festivalul “Zile şi Nopţi de Literatură”

Cea de-a cincea ediţie a Festivalului Internaţional “Zile şi Nopţi de Literatură”, care s-a desfăşurat, în perioada 15 - 19 septembrie, la Neptun, Mangalia şi Constanţa, a ajuns la final. Teatrul Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski” a găzduit, ieri, festivitatea de decernare a premiilor ediţiei din acest an a festivalului. Juriul, format din Mircea Martin (preşedinte), Ioana Eronim, Ion Pop şi Mihai Zamfir au hotărît ca Premiul pentru traducerea unei opere literare într-o limbă străină să-i fie acordat lui Allain Paruit. Din păcate, traducătorul n-a putut fi prezent la Constanţa, pentru a-şi primi premiul, din cauza unor probleme de sănătate. “Îi sîntem recunoscători lui Allain Paruit pentru efortul făcut şi pentru că a promovat, încă din anii comunismului, literatura română peste hotare. Traducerile lui Allain Paruit sînt de o mare calitate, astfel încît pasajele din limba română sună mai bine în limba franceză”, a explicat Mircea Martin. Cel de-al doilea premiu pentru editarea, publicarea şi promovarea literaturii române în lume a fost obţinut de editura “Gallimard”. Editura are o istorie îndelungată şi ilustră de aproape un secol, ea publicînd, de-a lungul anilor, mii de autori şi de titluri în tiraje de milioane de exemplare. “Pînă acum, este un fapt pe care îl constatăm cu plăcere, editura s-a lăsat convinsă, în orice caz, de un număr de autori români de primă mărime, al căror destin nu mai poate fi despărţit de glorioasa emblemă sub care li s-au tipărit cărţile”, a specificat Ion Pop. Ultimul care a urcat pe scenă a fost scriitorul, reporterul, scenaristul şi traducătorul Andrei Codrescu, care a primit Premiul “Ovidius” pentru valoarea excepţională a operei literare. “Romanele sale nu seamănă unul cu altul, în schimb, între nenumăratele sale tablete şi poeme, diferenţele sînt minime. Grija sa este să nu se plictisească el singur de ceea ce scrie”, a concluzionat Mircea Martin.