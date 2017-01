Premii record de 38,3 milioane dolari la ediția 2014 a Openului Statelor Unite

Premiile oferite la ediția 2014 a Openului Statelor Unite, ultimul turneu de tenis de Mare Șlem al anului, vor fi mai mari cu 11,7 la sută față de anul trecut, urmând să atingă valoarea totală de 38,3 milioane dolari (28,1 milioane euro), a anunțat Federația americană de tenis (USTA). Campionii la simplu feminin și masculin vor fi recompensați cu câte un cec în valoare de 3 milioane dolari (2,2 milioane euro), un record pentru această competiție, care va avea loc în perioada 25 august - 8 septembrie la arena "Billie Jean King" de la Flushing Meadows (New York), în timp ce câștigătorii din fiecare tur la simplu vor primi la rândul lor prime mai mari față de ediția 2013. "Anul trecut, recunoscând importanța jucătorilor și rolul cheie pe care aceștia îl au în dezvoltarea sportului nostru, UTA a împărtășit viziunea noastră de a ajunge la o valoare a premiilor de 50 milioane dolari până la ediția 2017 a US Open", a declarat Dave Haggerty, președintele Federației americane de tenis, într-un comunicat. Primele trei turnee de Mare Șlem din acest an au fost dotate cu premii totale în valoare de 33 milioane dolari (Australian Open), 34,54 milioane dolari (Roland Garros) și 41,98 milioane dolari (Wimbledon).