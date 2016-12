Premii şi premieră de succes

Ziua Mondială a Teatrului a fost sărbătorită, sâmbătă, de Teatrul de Stat Constanţa, prin organizarea unui dublu eveniment dedicat deopotrivă iubitorilor şi slujitorilor muzei Thalia: premiera spectacolului „Omul, bestia şi virtutea” de Luigi Pirandello, în regia lui Bogdan Caragea şi un moment festiv în cadrul căruia au fost oferite premii unor importanţi oameni de teatru. Prima întâlnire cu publicul a celei mai noi producţii teatrale de la malul mării - o comedie fină, plină de vervă, cu personaje savuroase care cuceresc prin temperamentul vulcanic, mediteranean, într-o interpretare impecabilă - a fost un succes. „Omul, bestia şi virtutea” - ca fiecare text al lui Pirandello - conţine un mesaj ce trebuie decriptat de public, fiind o piesă despre natura umană, despre complexitatea caracterului uman, cu tot ce există bun şi rău sau interferenţele dintre ele, punând în valoare calităţile interpretative ale actorilor din distribuţie. Spectacolul în două acte a captat cu uşurinţă atenţia celor prezenţi, care, în vâltoarea evenimentelor, sentimentelor şi a replicilor scânteietoare, nu prea au simţit cum a trecut timpul.

În distribuţia acestui spectacol de grup, care incită şi oferă partituri generoase pentru actori, s-au remarcat artişti atât din tânăra generaţie, cât şi nume cu state vechi în viaţa teatrală locală şi nu numai.

Adrian Dumitrescu, tânăr actor al Teatrului de Stat, a fost deosebit de apreciat de public în rolul profesorului Paolino, susţinându-şi partitura convingător şi stârnind amuzamentul general. Şi Liviu Manolache a făcut o demonstraţie de excepţie a talentului său interpretativ, în rolul doctorului Palejo, iar venerabilul actor Alexandru Mereuţă, la cei 83 de ani ai săi, a conferit culoare spectacolului, în rolul farmacistului Toto. Aplauzele publicului au fost, însă, pentru toţi interpreţii, care au făcut roluri savuroase şi complexe: Bogdan Caragea, care s-a transpus perfect în personajul său, căpitanul Perella, adoptând elocvent atitudinea tipic marinărească a unora dintre cei plecaţi pe mare, cu viaţă „dublă” şi readaptaţi cu greu realităţii terestre şi revenirii la familie sau actorul invitat Geo Dobre, ordonanţa căpitanului, o copie la scară mică a lui Perella, care îşi disimulează gândurile şi trăirile, din motive de utilitate practică. Luiza Sarivan - actriţă invitată - a fost convingătoare ca soţie de marinar dornică de afecţiune şi de a-şi recâştiga bărbatul, aplauzele fiind împărţite cu ceilalţi actori: Andrei Cantaragiu, Florentin Roman, Bogdan Bucătaru, Cristina Oprean, Luiza Martinescu. Pentru toţi, personajele lui Luigi Pirandello, care au adus cu ele căldura şi temperamentul mediteranean, au fost o provocare.

Spectacolul mai poartă amprenta cunoscutei scenografe Eugenia Tărăşescu Jianu, precum şi a maestrului Călin Hanţiu, care semnează mişcarea scenică.

? Bogdan Caragea ? În triplă ipostază, de regizor al piesei, actor în distribuţie şi… director de producţie al Teatrului de Stat, Bogdan Caragea a declarat: „A fost frumos şi mă bucur enorm că am reuşit să joc alături de colegii mei. S-a lucrat bine, toţi actorii sunt serioşi, paleta de interpreţi merge de la tineri, la început de meserie, până la vârfurile din teatru, precum Alexandru Mereuţă şi alţii. Sper ca publicul să primească bine ‘Omul, bestia şi virtutea’, spectacolul să fie viabil şi să poată să aibă viaţă. Piesa, de fapt, nu este chiar o comedie… Mesajul este că în fiecare dintre noi există trifaţeta aceasta, a unui om, a unei bestii, a unei virtuţi şi, mai mult decât atât, dominanta extraordinară este laşitatea: nimeni nu îşi asumă absolut nimic, în general, în societate”.

? Adrian Dumitrescu ? Aplaudat şi ovaţionat, actorul Adrian Dumitrescu a precizat: „De regulă, după un spectacol, ca actor, te simţi împlinit, iar acum, cu atât mai mult, am simţit şi feedback-ul publicului. Este rolul meu de anduranţă (n.r. Paolino), cu cea mai mare întindere. Am lucrat destul de mult, mai ales că am avut scene cu toţi actorii care au jucat în această piesă. A fost greu, dar şi frumos, pentru că aşa este meseria noastră: chinuitoare, dar şi frumoasă”.

? Trofee pentru slujitorii muzei Thalia ? Finalul spectacolului a fost încununat de aplauzele la scenă deschisă ale spectatorilor, care au ovaţionat şi au oferit flori actorilor, apoi de citirea mesajului internaţional dedicat Zilei Mondiale a Teatrului şi de un moment special şi emoţionant: festivitatea de premiere a unor mari oameni de teatru. Pentru o viaţă închinată artei teatrale, Ileana Ploscaru, Diana Cheregi, Lucian Iancu, Eugen Mazilu, Maria Nestor şi Alexandru Mereuţă, au fost distinşi cu trofeul Teatrului de Stat Constanţa. Trofeul - o lucrare în ceramică a artistului plastic Gheorghe Fărcaşiu - va fi oferit, de acum înainte, şi altor personalităţi ale vieţii teatrale. „Premiul reprezintă un simbol, o atenţie, un îndemn, poate fi considerat o încununare, într-un moment anume. Faptul că Ziua Mondială a Teatrului m-a prins încă în plină activitate este o plăcere, o mândrie şi o bucurie, în sensul că acest colectiv a fost animat de cele mai bune gânduri pentru creaţie. Mâine (n.r. duminică) împlinesc 60 de ani de căsătorie şi dedic trofeul soţiei mele, care m-a… suportat şi susţinut”, a spus, emoţionat, actorul Alexandru Mereuţă.

Spectacolul „Omul, bestia şi virtutea” a avut o reprezentaţie şi ieri seară, de la ora 19.00, în sala Teatrului de Stat Constanţa.