Premii totale de 28 de milioane de euro la Roland Garros

Federaţia Franceză de Tenis a anunţat că premiile totale pentru ediţia 2015 a turneului de la Roland Garros vor fi de 28 de milioane de euro, cu 12 la sută mai mari faţă de 2014, câştigătorii de la simplu feminin şi masculin urmând a primi câte 1,8 milioane de euro, faţă de 1,65 milioane anul trecut. Creşterea cea mai mare a premiilor, de 19 la sută, va fi înregistrată în cazul jucătorilor care vor ieşi din turul al doilea la simplu, al treilea, plus 18,1 la sută, şi din optimile de finală, plus 16 la sută. Premiile din calificări nu vor spori decât cu 9,1 la sută (până la 3.000 euro - turul I, 6.000 euro - turul II şi 12.000 euro - turul III), aceeaşi proporţie fiind valabilă şi pentru câştigători (1,8 milioane de euro, plus 150.000 de euro faţă de 2014), finalişti (900.000 de euro, plus 75.000 de euro) şi semifinalişti (450.000 de euro, plus 37.500 de euro), la simplu. Astfel, jucătorii eliminaţi în primul tur vor primi 27.000 de euro (plus 3.000 de euro faţă de anul trecut), în turul secund 50.000 de euro (plus 8.000 de euro), în turul al treilea 85.000 de euro (plus 13.000 de euro), în optimi 145.000 de euro (plus 20.000 de euro), iar în sferturi 250.000 de euro (plus 30.000 de euro). Câştigătorii probei de dublu, feminin şi masculin, vor primi un premiu total de 450.000 de euro.

Anul trecut, tenismena constănțeană Simona Halep a jucat finala la simplu feminin, cu Maria Şarapova. Rusoaica s-a impus cu 6-4, 6-7 (5), 6-4 şi a primit un premiu brut de 1,6 milioane de euro. La rândul ei, Halep a fost recompensată pentru participarea în ultimul act al comptiţiei cu un cec în valoare brută de 825.000 de euro. În acest an, Roland Garros, al doilea Mare Șlem al anului, va avea loc între 24 mai şi 7 iunie.

PREMIERĂ PENTRU TENISUL MONDIAL

Tenismena Sania Mirza, care a câştigat săptămâna trecută, la Charleston, alături de elveţianca Martina Hingis, cel de-al treilea turneu consecutiv, după Indian Wells şi Miami, a devenit prima sportivă din India lider în clasamentul WTA de dublu. Sportiva în vârstă de 28 de ani a câştigat în carieră 26 de turnee, dintre care şase de Mare Șlem la dublu şi dublu mixt. Totodată, după câştigarea turneului de la Charleston, Mirza a devenit cel de-al 33-lea lider al clasamentului WTA de dublu. De asemenea, Mirza este prima jucătoare din India care a obţinut un titlu de Mare Șlem la dublu, în 2009, când s-a impus în proba mixtă a Australian Open, alături de compatriotul ei Mahesh Bhupathi.