Premii și emoții la sărbătoarea muzicii și dansului pentru copii

17:46:29 / 14 Iulie 2014

pentru Mamaia copiilor

Este simplu de inteles: in acest an grupurile mari si cele mici au intrat in aceiasi categorie: Show. Insa ceea ce au facut organizatorii este total aiurea, adica nu cred ca este corect sa punctezi 1-2 copii care canta si au 15 dansatori in spate cu 12-15 copii care canta si danseaza in acelasi timp. Nu ma poate convinge nimeni niciodata ca cele 2 piese de pe locurile 2 si 3 au fost un show care sa merite aceste locuri. Din punctul meu de vedere organizatorii ar trebui sa-si ceara scuze pt organizarea din acest an si din editia urmatoare sa faca 2 categorii diferite: una pentru cei care sponsorizeaza si una sa fie pe bune, la sectiunea Show, altfel in scurt timp va dispare acest festival. D-l Manolache cred ca aseara a vazut ca Dumnezeu nu doarme.