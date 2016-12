Premiile BAFTA 2015

Pelicula "Boyhood", a regizorului Richard Linklater, a fost desemnată "Cel mai bun film", la ceremonia celei de-a 68-a ediții a premiilor BAFTA ale Academiei britanice de film, desfășurată, duminică seară, la Royal Opera House din Londra.

​Lista completă a câștigătorilor:

Cel mai bun film

Boyhood — Richard Linklater, Cathleen Sutherland

Cel mai bun actor în rol principal

Eddie Redmayne — The Theory of Everything

Cea mai bună actriță în rol principal

Julianne Moore - Still Alice

Cel mai bun actor în rol secundar

J.K. Simmond - Whiplash

Cea mai buna actriță în rol secundar

Patricia Arquette - Boyhood

Cel mai bun regizor

Boyhood - Richard Linklater

Cel mai bun film britanic

The Theory of Everithing — James Marsh, Tim Bevan, Eric Fellner, Lisa Bruce, Anthony McCarten

Cel mai bun film străin

Ida — Pawel Pawlikowski, Eric Abraham, Piotr Dzieciol, Ewa Puszczynska

Cel mai bun documentar

Citizen Four — Laura Poitras

Cel mai bun film de animație

The Lego Movie — Phil Lord, Christopher Miller

Cel mai bun scenariu original

The Grand Budapes Hotel — Wes Anderson

Cel mai bun scenariu adaptat

The Theory of Everrything—Anthony McCarten

Cea mai bună muzică originală

The Grand Budapest Hotel — Alexandre Desplat

Cea mai bună imagine

Birdman — Emmanuel Lubezki

Cel mai bun montaj

Whiplash — Tom Cross

Cea mai bună scenografie

The Grand Budapest Hotel — Adam Stockhausen, Anna Pinnock

Cele mai bune costume

The Grand Budapest Hotel — Milena Canonero

Cel mai bun machiaj și hairstyle

The Grand Budapest Hotel — Frances Hannon

Cel mai bun sunet

Whiplash — Thomas Curley, Ben Wilkins, Craig Mann

Cele mai bune efecte vizuale

Interstellar — Paul Franklin, Scott Fisher, Andrew Lockley

Cel mai bun scurtmetraj animat britanic

The Bigger Picture — Chris Hees, Daisy Jacobs, Jennifer Majka

Cel mai bun scurtmetraj britanic

Boogaloo and Graham — Brian J. Falconer, Michael Lennox, Ronan Blaney

Debut remarcabil pentru un scenarist, regizor sau producător britanic

Stephen Beresford (scenarist), David Livingstone (Producător) "Pride"

Cea mai bună vedetă în ascensiune (votul publicului)

Jack O'Connell