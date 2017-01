Premiile concursului “Inter Schools Challenge”, asigurate de Primăria Constanţa

Biblioteca Judeţeană “I.N. Roman” a găzduit, ieri, etapa finală a concursului de cultură generală “Inter Schools Challenge”, organizat de Liceul Internaţional de Informatică, în colaborare cu Primăria Municipiului Constanţa, prin Consiliul Tinerilor, şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa. La finala concursului au participat echipele Şcolii Generale nr.12, Colegiului “Mircea cel Bătrîn”, Colegiului de Arte “Regina Maria”, Şcolii Generale nr. 3 şi Şcolii Generale din Lumina. Participanţii au răspuns la o serie de întrebări în limba engleză, astfel punîndu-şi în valoare cunoştinţele dobîndite la disciplinele studiate în timpul ciclului gimnazial, precum şi la întrebări din diverse domenii de interes pentru adolescenţi, cum ar fi muzica, sportul sau filmul. “Concursul, la care au participat 26 de şcoli din judeţ şi din oraşul Constanţa, s-a desfăşurat în şase etape. Pe tot parcursul evenimentului, am fost ajutaţi de mai mulţi elevi de liceu, care au asigurat partea tehnică. Fiecare şcoală a fost reprezentată în finală de cîte trei elevi, care au fost coordonaţi de către un cadru didactic de diferite specializări”, a declarat profesorul de limba română din cadrul Liceului Internaţional de Informatică, Daniela Fătu. Ea a mai spus că elevii cîştigători au fost răsplătiţi cu premii din partea Primăriei Constanţa, prin Consiliul Tinerilor, şi a Liceului Internaţional de Informatică. “Primăria Constanţa, Consiliul Local Municipal, prin Consiliul Tinerilor, au participat la acest eveniment prilejuit de “Ziua Europei” în calitate de partener. Noi am asigurat premiile pentru cîştigătorii concursului, care constau în materiale informative tematice despre Europa, accesorii pentru telefoane mobile, cărţi, albume şi tricouri. Primăria Constanţa s-a implicat în fiecare an în organizarea acestui concurs”, a declarat şeful Serviciului Integrare Europeană din cadrul Primăriei Constanţa, Adina Hilca. Premiul I a fost obţinut de către echipa Şcolii Generale nr. 3, formată din Ioana Teodorescu, Ioana Bărdaş şi Mălina Giurgea şi coordonată de către prof. Rosa Caracosta.