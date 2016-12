Premiile criticilor de film de la New York

Filmul ”Hurt Locker” a fost premiat, luni, la categoria Cel mai bun film al anului 2009, de Asociaţia Criticilor de Film de la New York, iar Kathryn Bigelow, regizoarea peliculei, s-a impus la categoria Ccel mai bun regizor. Filmul ”Hurt Locker” este o dramă despre un detaşament de militari genişti americani care luptă în Irak. Kathryn Bigelow se află astfel la al doilea premiu important primit în două zile, regizoarea americană şi filmul ei fiind premiaţi duminică, de Los Angeles şi de Asociaţia Criticilor de Film din Oraşul Îngerilor.

George Clooney s-a impus la categoria Cel mai bun actor, graţie prestaţiilor sale din ”Up in the Air / Sus, în aer” şi din ”Fantastic Mr. Fox”. Meryl Streep, partenera lui George Clooney din ”Fantastic Mr. Fox”, a triumfat la categoria Cea mai bună actriţă, graţie rolului din ”Julie and Julia”. Confirmând premiile acordate, duminică şi luni, de Asociaţia Criticilor din Los Angeles şi Societatea Criticilor de Film din Boston, actriţa Mo\'Nique a fost desemnată Cea mai bună actriţă în rol secundar pentru rolul din pelicula ”Precious: Based on the Novel Push by Sapphire”, în care interpretează rolul unei adolescente obeze de culoare care, deşi a trecut prin numeroase experienţe traumatizante, are încă puterea de a visa la o viaţă mai bună. Actorul austriac Christoph Waltz, şi el premiat anterior de Asociaţia Criticilor din Los Angeles şi Societatea Criticilor de Film din Boston şi Criticii Online de la New York, ca şi Mo\'Nique, a fost preferatul specialiştilor de la New York la categoria Cel mai bun actor în rol secundar, pentru rolul din ”Inglorious Basterds / Ticăloşi fără glorie”, regizat de Quentin Tarantino. Filmul britanic ”In the Loop” s-a impus la categoria Cel mai bun scenariu, scris de Jesse Armstrong, Simon Blackwell, Armando Iannucci şi Tony Roche. Pelicula ”Fantastic Mr. Fox” a fost desemnată Cel mai bun film de animaţie, iar Steve McQueen a fost premiat la categoria Cel mai bun lungmetraj de debut, pentru ”Hunger”. Filmul ”Of Time and the City”, regizat de Terence Davies, a fost ales Cel mai bun documentar, iar pelicula franceză ”Summer Hours” s-a impus la categoria Cel mai bun film într-o limbă străină.

Asociaţia Criticilor de Film de la New York, care sărbătoreşte, în acest an, 75 de ani de existenţă, are reputaţia de a premia filme care polarizează atenţia publicului şi care dau naştere unor dezbateri aprinse. În scopul de a preveni scurgerile de informaţii în presă, înainte de anunţarea peliculelor premiate, aşa cum s-a întâmplat în 2008, prin intermediul publicaţiei ”The New York Post”, această asociaţie a interzis membrilor săi live blogging-ul în timpul şedinţei de desemnare a câştigătorilor din 2009. Gala de înmânare a premiilor va avea loc pe 11 ianuarie 2010, la Crimson Club din New York. Sezonul marilor premii de la Hollywood a continuat marţi cu nominalizările pentru Globurile de Aur iar mâine, Sindicatul Actorilor Americani va anunţa nominalizările pentru cele mai bune filme şi cele mai bune interpretări pentru anul 2009.