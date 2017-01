Premiile Emmy au surprins pe toată lumea

Seriale care şi-au încetat difuzarea în Statele Unite au fost premiate la cea de-a 58-a ediţie a Primetime Emmy Awards, unde serialele "Grey's Anatomy" difuzat de ABC şi "24” de la Fox au fost concurenţi puternici. Premiile Emmy, decernate la Los Angeles, reprezintă cele mai importante distincţii pentru industria TV din SUA.

Vedeta din "Will & Grace", Megan Mullally, a primit statueta pentru cea mai bună actriţă în rol secundar într-o comedie. Ea le-a mulţumit colegilor şi echipei serialului pentru această performanţă, în condiţiile în care “Will & Grace” şi-a încetat difuzarea anul acesta. "Am avut opt ani fantastici şi asta este mai mult decît pot spera unii”, a spus ea. Alan Alda a cîştigat un Emmy pentru cel mai bun actor în rol secundar într-o dramă, pentru rolul senatorului Arnold Vinick din serialul "The West Wing”, difuzat pînă de curînd de NBC. Trofeul lui Alda a fost al 26-lea obţinut de serial, care este la egalitate cu "Hill Street Blues" în privinţa numărului de premii Emmy obţinute. Blythe Danner a obţinut trofeul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar într-o dramă, pentru rolul din serialul "Huff”, a cărui producţie a fost sistată. "Aceasta este o modalitate extraordinară de a spune la revedere”, a spus ea. Jeremy Piven, protagonist al serialului "Entourage's", a luat trofeul pentru cel mai bun actor în rol secundar într-o comedie, în timp ce "The Daily Show with John Stewart" a cîştigat premiul pentru cea mai bună serie de variete, muzică şi comedie. Comedia NBC "My Name is Earl" a plecat acasă cu trofeele pentru cel mai bun scenariu şi cea mai bună regie la categoria comedie. Tony Shalhoub a obţinut trofeul pentru cel mai bun actor în rol principal la categoria comedie, cu rolul detectivului nevrotic din "Monk". Cîntăreţul Barry Manilow a obţinut un premiu pentru performanţe individuale, la secţiunea programe muzicale şi de variete, pentru emisiunea PBS "Manilow: Music & Passion". "The Simpsons" a fost desemnat cel mai bun serial animat, pentru a noua oară consecutiv, în timp ce "24" a cîştigat două trofee, la fel ca "Boston Legal" şi "The Amazing Race".

Ceremonia l-a omagiat şi pe Aaron Spelling, forţa din spatele unor producţii precum "The Love Boat", "Fantasy Island", "Dynasty" şi altele. Acest omagiu vine postum: Aaron Spelling a decedat în iunie, la vîrsta de 83 de ani. Cuvinte de apreciere faţă de Spelling au rostit Stephen Collins din "7th Heaven" şi Joan Collins din "Dynasty". Ediţia de anul acesta a premiilor Emmy nu a fost lipsită de controverse din cauza unora dintre nominalizări. O modificare în procedurile de jurizare a fost operată în ideea de a conduce la o paletă mai diversificată de nominalizaţi. În urma acestei acţiuni, rezultatele au fost amestecate. Astfel, "Grey's Anatomy" şi "Two and a Half Men" au cîştigat