Premiile Emmy pentru televiziune, prezentate de Stephen Colbert

Prezentatorul de talk show Stephen Colbert va găzdui în acest an ceremonia de decernare a premiilor Emmy, cele mai importante distincții pentru producția de televiziune, au anunțat luni organizatorii, relatează Reuters. Va fi pentru prima dată când Colbert va găzdui ceremonia anuală, ce are loc în 2017 la 17 septembrie, la Los Angeles, a anunțat într-un comunicat canalul CBS. Stephen Colbert, în vârstă de 52 de ani, este gazda "Late Show" de pe CBS și s-a consacrat în urma show-urilor satirice de știri "The Colbert Report" și "The Daily Show", laureate ale premiilor Emmy. "Așteptăm cu nerăbdare să onorăm ce este mai bun în televiziune, întreținând audiența cu energia creativă și comicul tranșant ale lui Stephen Colbert", a declarat Jack Sussman, vicepreședinte executiv al departamentului de evenimente live al CBS, într-un comunicat. Colbert a declarat luni că ediția din 2017 a premiilor Emmy va avea "cea mai mare audiență din istorie (...), atât ca public, cât și ca număr de telespectatori în întreaga lume". Gazda de anul trecut a ceremoniei de decernare a premiilor Emmy a fost Jimmy Kimmel, care va prezenta ceremonia Oscarurilor de luna viitoare.