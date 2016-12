Premiile „Evenimentul anului 2010 în România”, câştigate de party-urile de la mare!

Gala Nights.ro Awards s-a desfăşurat, în acest weekend, într-un club bucureştean, iar cea care a prezentat evenimentul a fost Cosmina Păsărin. Manifestarea s-a dorit o radiografie a scenei clubbing autohtone de anul trecut. La categoria „Evenimentul anului 2010 în România”, litoralul deţine primele trei locuri în clasament, cu festivalul Sunwaves 8 de pe Plaja Kristal, de pe 14 august, apoi Liberty Parade, pe Plaja Saturn-Venus din 24 iulie şi Sunwaves 7 Festival de pe Plaja Kristal, desfăşurat între 30 aprilie şi 2 mai.

În mod surprinzător, la categoria „Cea mai tare petrecere de club”, litoralul nu se încadrează în niciunul din cele 10 locuri, iar la categoria „Cel mai bun club”, La Mania se află de-abia pe locul cinci, după Kristal Glam Club (Bucureşti) Club Midi (Cluj-Napoca) sau Studio Martin şi Expirat/ The Other Side (Bucureşti). La secţiunea „Cel mai bun DJ rezident din 2010”, pe primele trei locuri s-au clasat: Mahony (Kristal/Kudos), MiHigh (Midi) şi Greeg (Expirat). „Cea mai bună producţie muzicală (electronică) în 2010 i-a premiat pe ROA, cu piesa „Ne place”, urmată de Optick, Sllash & Doppe - „Ningua” şi Petre Inspirescu cu „evar”. Premiul „Proiectul muzical românesc underground al anului 2010” i-a revenit lui Arpiar, iar pentru „Cel mai bun DJ set românesc” - lui DJ Optick pentru prestaţia de la Liberty Parade din Venus şi Saturn. „Cel mai reprezentativ DJ român în străinătate” a fost considerat Raresh, iar „Cel mai tare party brand în 2010”, The Mission. „Cel mai popular DJ străin în România” a fost ales Ricardo Villalobos, „Melodia de club a anului” în ţară fiind „No Worries” - Butch.

Premiul pentru „Albumul anului 2010” a fost câştigat de trupa Şuie Paparude cu „E suflet în aparat”. Cel mai bun DJ din ţară a fost ales Optick, urmat de Raresh şi Adrian Eftimie. DJ-ul cu cea mai mare ascensiune în 2010 este Mahony, urmat de NTFO şi Byby & Eddy.