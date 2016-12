Premiile Spirit Independent 2013

Gala Independent Spirit Awards şi-a desemnat câştigătorii în cadrul celei de-a 28-a ediţie, acordându-le distincţii realizatorilor de filme independente, care nu lucrează cu marile studiouri de la Hollywood. Comedia „Silver Linings Playbook / Scenariu pentru final fericit” a câştigat, sâmbătă seară, patru premii, inclusiv pentru cel mai bun lungmetraj. Gala a avut loc, ca de obicei, într-un cort instalat pe plaja Santa Monica, în California.

Nominalizat la cinci categorii de premii, „Silver Linings Playbook / Scenariu pentru final fericit” a mai câştigat trofeele pentru Cel mai bun scenariu pentru David O. Russell, Cel mai bun rol principal feminin pentru Jennifer Lawrence şi Cea mai bună regie pentru David O. Russell. De altfel, aceştia sunt nominalizaţi şi la premiile Oscar, unde filmul concurează pentru Cel mai bun film. Tot la gala de sâmbătă seară, John Hawkes a câştigat premiul pentru Cel mai bun rol principal masculin pentru prestaţia din „The Sessions”, recompensat şi cu premiul pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar pentru Helen Hunt. Matthew McConaughey a fost câştigătorul categoriei Cel mai bun rol secundar masculin, pentru interpretarea unui stripper în comedia „Magic Mike”. Drama austriacă „Amour”, de Michael Haneke, a câştigat premiul Independent Spirit pentru Cel mai bun film străin, cimentându-şi şi ea drumul către succes la Oscar.

Filmul „Beasts of the Southern Wild”, de Benh Zeitlin, a câştigat premiul Independent Spirit pentru Cea mai bună imagine. „The Perks of Being a Wallflower”, de Stephen Chbosky, a câştigat premiul Independent Spirit pentru Cel mai bun film de debut, în timp ce Derek Connolly a câştigat premiul pentru Cel mai bun scenarist debutant pentru „Safety Not Guaranteed”, iar „The Invisible War”, de Kirby Dick, a primit premiul pentru Cel mai bun documentar. Au mai fost acordate Trofeul John Cassavetes pentru „Middle of Nowhere” de Ava DuVernay, Piaget Producers Award pentru „Stones in the Sun”, Someone to Watch Award pentru „Gimme the Loot” de Adam Leon, Truer than Fiction Award pentru „The Waiting Room” de Peter Nicks şi Premiul Robert Altman pentru „Starlet” de Sean Baker.

Independent Spirit Awards, decernate anual de asociaţia Film Independent din Los Angeles, reprezintă un eveniment major pentru filmele realizate în afara marilor studiouri de la Hollywood şi care au nevoie de promovare înainte de începerea sezonului ce precede premiile Oscar. Independent Spirit Awards aduc un omagiu filmelor americane cu buget redus, selectate pe baza unor criterii precum originalitate, subiecte provocatoare şi gradul de finanţare independentă. Limita maximă de buget este de 20 de milioane de dolari, aproximativ o treime din bugetul mediu al unui film de studio -, potrivit datelor oferite, în 2006, de Motion Picture Association of America. În februarie anul trecut, lungmetrajul „L`Artiste / Artistul” a fost marele câştigător la gala Independent Spirit Awards, adjudecându-şi patru trofee, pentru Cel mai bun film, Cel mai bun regizor pentru Michel Hazanavicius, Cel mai bun actor în rol principal pentru Jean Dujardin şi Cea mai bună imagine pentru Guillame Schiffman.