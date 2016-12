Premiile UNITER vor fi decernate la Târgu Mureş

În acest an, gala premiilor Uniunii Teatrale din România (UNITER) se va organiza la Teatrul Naţional din Târgu Mureş, pe 28 aprilie. Este cel de-al doilea an consecutiv în care evenimentul nu mai are loc la Bucureşti, ediţia anterioară fiind organizată la Iaşi. Decizia a fost luată de preşedintele UNITER, Ion Caramitru, care a declarat ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, că gala din acest an va fi „a treia ieşire din Bucureşti”, după cea de la Sibiu, din 2007, cu prilejul Capitalei Culturale Europene, şi cea de la Iaşi, din 2013. „Am învăţat că trebuie să ducem Gala în ţară şi bine facem, pentru că sunt locuri extraordinare care trebuie puse în valoare şi iată-ne la Târgu Mureş, pentru a treia oară ieşim din Bucureşti”, a subliniat preşedintele UNITER, Ion Caramitru.

Nominalizările pentru premiile UNITER urmează să fie făcute la sfârşitul acestei luni, un juriu format din trei critici aflându-se în ţară pentru a viziona spectacolele propuse pentru competiţie. „Cel de-al doilea juriu, care va delibera aici (n.r. - Târgu Mureş), cu două-trei ceasuri înainte de gală, va hotărî câştigătorul”, a spus Caramitru, adăugând că juriul va fi format din doi critici, un actor, un regizor şi un scenograf, pentru ca toate „breslele” acestei meserii să fie reprezentate.

Bugetul estimat al manifestării este de 800.000 de lei, comparabil cu ediţia 2013 a Galei UNITER, dar ar putea fi, totuşi, mai redus decât acesta.