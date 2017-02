Premiile „Zmeura de Aur“ pentru cele mai proaste prestații și realizări cinematografice

Premiile "Zmeura de Aur" ("Golden Raspberry Awards") se acordă din anul 1981 și "răsplătesc" cele mai "strălucite" eșecuri din cinematografie, fiind un fel de contrapremii la trofeele Oscar.

Și anul acesta, premiile "Zmeura de Aur", aflate la cea de-a 37-a ediție, au fost acordate cu o zi înainte de desemnarea câștigătorilor premiilor Oscar. Nominalizații acestei ediții au fost:

Cel mai prost film: "Batman vs Superman: Zorii Justiţiei", "Bunicul dezlănţuit", "Zeii Egiptului", "America lui Hillary: Istoria secretă a partidului democrat", "Ziua Independenţei: Renaşterea", "Zoolander 2";

Cel mai prost actor: Ben Affleck în "Batman vs Superman: Zorii Justiţiei", Gerard Butler în "Zeii Egiptului" şi "Cod Roşu la Londra", Henry Cavill în "Batman vs Superman: Zorii Justiţiei", Dinesh D'Souza în "America lui Hillary: Istoria secretă a partidului democrat", Robert de Niro în "Bunicul dezlănţuit", Ben Stiller în "Zoolander 2";

Cea mai proastă actriţă: Megan Fox în "Ţestoasele Ninja 2", Tyler Perry în "Boo! A Madea Halloween", Julia Roberts în "Ziua Mamei", Rebekah Turner în "America lui Hillary: Istoria secretă a partidului democrat", Naomi Watts în "Seria Divergent: Allegiant " şi "Intrusul", Shailene Woodley în "Seria Divergent: Allegiant";

Cel mai prost actor în rol secundar: Nicolas Cage în "Snowden", Johnny Depp în "Alice în Ţara Oglinzilor", Jesse Eisenberg în "Batman vs Superman: Zorii Justiţiei", Will Ferrell în "Zoolander 2", Jared Leto în "Suicide Squad", Owen Wilson în "Zoolander 2";

Cea mai proastă actriţă în rol secundar: Julianne Hough în "Bunicul dezlănţuit", Kate Hudson în "Ziua Mamei", Aubrey Plaza în "Bunicul Dezlănţuit", Jane Seymour în "50 de umbre ale lui Black", Sela Ward în "Ziua Independenţei: Renaşterea", Kristen Wiig în "Zoolander 2";

Cel mai prost regizor: Dinesh D’Souza şi Bruce Schooley pentru "America lui Hillary: Istoria secretă a partidului democrat", Roland Emmerich pentru "Ziua Independenţei: Renaşterea", Tyler Perry pentru "Boo! A Madea Halloween", Alex Proyas pentru "Zeii Egiptului";

Cel mai prost scenariu: "Batman vs Superman: Zorii Justiţiei", de Chris Terrio and David S. Goyer, "Bunicul Dezlănţuit", de John M. Phillips, "Zeii Egiptului", de Matt Sazama and Burk Sharpless, "America lui Hillary: Istoria secretă a partidului democrat", de Dinesh D'Souza şi Bruce Schooley, "Ziua Independenţei: Renaşterea", de Dean Devlin, Roland Emmerich, James Vanderbilt, James A. Woods şi Nicolas Wright, "Suicide Squad", de David Ayer.