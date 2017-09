Premii-record la US Open

Ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, care se va desfășura în perioada 28 august - 10 septembrie, va fi primul turneu de tenis de câmp care va oferi premii în valoare de peste 50 de milioane de dolari. Învingătorii turneelor de simplu, feminin și masculin, vor primi câte 3,7 milioane de dolari, iar finaliştii se vor mulțumi cu câte 1,825 milioane de dolari. Premiile la ediția din 2017 de la US Open au crescut cu nouă la sută față de cele de anul trecut, a anunţat cotidianul francez „L'Equipe“. În urmă cu cinci ani, organizatorii turneului de Grand Slam de la New York au anunțat că vor crește premiile peste 50 de milioane de dolari. Și iată că s-au ținut de cuvânt!

