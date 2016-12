Premiu de 3,4 milioane de lei pus în joc la extragerea de astăzi Loto 6/49

Astăzi are loc o nouă extragere organizată de Loteria Română. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 3,4 milioane lei (peste 770.500 euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,5 milioane lei (peste 566.500 euro). În urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 6 milioane lei (1,36 milioane euro). Și la jocul Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 124.000 lei (peste 28.000 euro). Loto 5/40 are la categoria I un report de peste 157.600 lei (peste 35.700 euro), iar la jocul Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 87.400 lei (peste 19.800 euro). La tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat 9.208 câștiguri în valoare totală de 490.400,51 lei, potrivit unui comunicat al instituției.