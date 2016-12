Premiu de excelenţă pentru prof. univ. dr. Vlad Tica!

Gala Sănătăţii şi-a desemnat câştigătorii şi în acest an, la evenimentul organizat la Palatul Parlamentului luând parte peste 350 de personalităţi ale lumii medicale din România. Organizatorii au acordat premii tuturor celor care s-au implicat în domeniul medical şi au avut realizări importante. Au fost acordate distincţii managerilor de spitale, profesorilor, dar şi studenţilor şi tinerilor medici implicaţi în activităţi în domeniu. Astfel, au fost acordate premii la categoriile: “Cel mai performant management medical din sectorul public/privat”; “Excelenţă în cercetare, dezvoltare şi inovaţie în medicină”; “Cea mai bună campanie de informare publică în domeniul sănătăţii”; “Cea mai dinamică societate medicală”; “Cea mai implicată asociaţie de pacienţi”; „Cea mai activă societate studenţească”; “Implicare deosebită în activitatea didactică”. În acest an, în premieră au mai fost introduse două categorii noi: “Ecosănătate” şi „Noutatea Anului”. La categoria “Pasiune şi implicare în medicină”, premiul de excelenţă i-a fost acordat unui medic constănţean, respectiv şefului Clinicii de Obstetrică Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, totodată vicepreşedinte al Colegiului Medicilor din România, prof. univ. dr. Vlad Tica. „Am fost foarte surprins de premiu. Nu mă aşteptam. Profesez din pasiune, de altfel pasiunea este un cuvânt care defineşte felul în care îmi văd implicarea în profesie, în specialitate. Nu am putea să trecem peste unele incidente care, la un moment dat, din păcate, se pot întâmpla în profesia de zi cu zi. Am fost onorat să fiu într-o companie selectă”, a declarat prof. univ. dr. Tica, după înmânarea premiului de către preşedintele Societăţii de Obstetrică Ginecologie, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale, prof. univ. dr. Bogdan Marinescu.

NU ESTE PENTRU PRIMA DATĂ CÂND ŞEFUL CLINICII DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE CONSTANŢA ESTE APRECIAT ŞI ALES PRINTRE CEI MAI BUNI ÎN MAI MULTE FORURI DE SPECIALITATE, ATÂT LA NIVEL NAŢIONAL, CÂT ŞI INTERNAŢIONAL

După ce, în vara anului 2010, profesorul a fost numit de către reprezentanţi ai Biroului Executiv al CMR să reprezinte România în Comitetul Permanent al Medicilor Europeni (CMPE) – comitet ce are drept scop promovarea celor mai înalte standarde de formare medicală şi practici medicale, precum şi realizarea unei înalte calităţi în ceea ce priveşte îngrijirea sănătăţii pentru toţi pacienţii din Europa, nu cu mult timp în urmă, calităţile sale i-au fost din nou recunoscute. Prof. univ. dr. Tica a fost ales unul dintre cei trei membri executivi ai EBCOG – European Board & College of Obstetrics and Gynaecology, alături de alţi doi colegi din Norvegia şi Grecia. El a concurat alături de sute de profesori doctori cu renume pe plan internaţional, nume consacrate în medicină. Precizăm că, la Gala Sănătăţii, alături de medicul care a făcut cinste, din nou, Constanţei, s-au numărat nume importante în medicina românească: managerul Spitalului de Urgenţă „Sf. Ioan” Bucureşti, prof. univ. dr. Alexandru Ciocâlteu, pentru invenţia care ar putea reduce simţitor costurile dializei, invenţie ce a primit medalia de aur la Salonul de la Geneva; preşedintele Societăţii Române de Pneumologie, prof. univ. dr. Florin Mihălţan, implicat în campanii de prevenţie; preşedintele Societăţii de Neurologie din România, prof. univ. dr. Ovidiu Băjenaru; managerul Spitalului Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti, prof. univ. dr. Monica Pop, şi exemplele pot continua cu mari nume în Sănătatea românească. Pe lista personalităţilor premiate s-a numărat şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, dr. Lucian Duţă.