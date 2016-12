Premiu pentru Amna, în Tunisia

Frumoasa solistă Cristina Andreea Muşat, alias Amna, a câştigat premiul „Best International Female” la gala „Tunisian Music Awards 2013”, care a avut loc, sâmbătă noapte, în capitala Tunisiei, la Grand Hotel de Tunis. Ea a fost nominalizată la această categorie cu piesa „Tell Me Why”, compusă de Tom Boxer şi pe care a cântat-o live pe scena galei.

„A fost un moment foarte frumos, deşi totul a decurs în mare grabă, au fost foarte mulţi oameni, mulţi invitaţi, printre care şi Adele, iar regretul meu este că, fiind grăbită să ajung la aeroport, am ratat ocazia de a o vedea live îndeaproape. Le mulţumesc tuturor românilor care au „împrăştiat” muzica mea pe tot internetul şi au votat-o! Le mulţumesc tunisienilor pentru amabilitate şi le mai mulţumesc prietenilor mei de la Constanţa, Dony şi The Kyd, care au compus piesa „She bangs”, pe care am lansat-o recent şi în Japonia, unde a început să fie foarte apreciată”, a declarat, în exclusivitate pentru „Telegraf”, solista Amna. (C. S.)