Premiu pentru decanul Facultăţii de Medicină Dentară

Realizările conducerii Facultăţii de Medicină Dentară (FMD) a Universităţii „Ovidius” Constanţa în ceea ce priveşte medicina dentară complementară au fost recunoscute pe plan european. Decanul instituţiei de învăţământ superior a primit premiul Academiei Europene de Medicină Complementară (AEMC), una dintre cele mai înalte distincţii din acest domeniu. „De zece ani, colaborăm cu Institutul de Medicină Complementară din Germania (IMCG) şi cu Asociaţia Germană de Medicină Complementară (AGMC - BNZ). Datorită eforturilor noastre, am reuşit să înfiinţăm la Constanţa, în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară, Centrul de Cercetare în Medicina Dentară Complementară”, a declarat decanul FMD, prof. univ. dr. Corneliu Amariei. În cadrul centrului, de două ori pe an, profesori din cadrul IMCG vin la Constanţa şi predau, gratuit, studenţilor din cadrul Facultăţii de Medicina Dentară. „Nu ne-am permite să ţinem aceste cursuri dacă ar trebui să le plătim”, a mai declarat decanul FMD. Potrivit preşedintelui IMCG, prof. dr. Werner Muller, proiectul derulat de Facultatea de Medicină Dentară din Constanţa este un proiect pilot pentru Europa. De asemenea, FMD este singura instituţie de învăţământ superior din România, din acest domeniu, care are inclusă în programa şcolară disciplina Medicina Complementară. Prof. univ. dr. Corneliu Amariei a împărţit premiul cu prof. dr. Werner Becker, preşedintele AGMC - BNZ, unul dintre colaboratorii apropiaţi ai proiectului constănţean. „În fiecare an de colaborare am reuşit să învăţăm studenţii FMD tot mai multe despre medicina complementară. Interesul populaţiei pentru medicina naturistă este foarte mare. Dacă nu vom instrui specialişti în acest domeniu, nu vom putea răspunde cererii populaţiei”, a declarat prof. dr. Werner Becker. El a adăugat că, prin medicina complementară, se pot asigura servicii mai ieftine şi mai bune. De asemenea, pe viitor, se intenţionează pornirea unui proiect de colaborare şi cu Facultatea de Medicină a Universităţii „Ovidius” Constanţa. Potrivit decanului FMD, prof. univ. dr. Corneliu Amariei, profesorii germani din cadrul IMCG participă şi la Congresul „Mării Negre”. „Aceasta este o ocazie foarte bună pentru a face cunoscut stomatologilor din întreaga ţară tainele medicinei dentare complementare”, a adăugat prof. univ. dr. Corneliu Amariei.