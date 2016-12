Premiul Arhivelor Naţionale pentru un profesor constănţean

Cercetarea de la malul Mării Negre se poate lăuda cu oameni de valoare, ale căror rezultate sunt recunoscute pe plan naţional. Printre ei se numără şi profesorul de istorie din cadrul unităţii de învăţământ particular Cambridge School Constanţa (Şcoala Cambridge), Costel Coroban, unul dintre câştigătorii celei de-a treia ediţii a Premiilor Arhivelor Naţionale ale României, desfăşurată pe 16 ianuarie 2013. În cadrul acesteia, prof. Coroban a obţinut premiul III la categoria „Cercetători”, pentru lucrarea realizată în 2012, „Potârnichile Gri. Spitalele Femeilor Scoţiene în România 1916-1917”. Volumul, însoţit de o prefaţă semnată de ambasadorul Marii Britanii în România, Excelenţa Sa, Martin Harris, are ca subiect misiunea unei organizaţii nonguvernamentale de doctoriţe şi asistente scoţiene în Dobrogea şi Sud-Estul României în timpul Primului Război Mondial. Lucrarea consemnează, de altfel, şi prima descriere prin ochi străini a retragerii populaţiei din Dobrogea din iarna lui 1916, contribuind astfel la întregirea tabloului general al desfăşurării Primului Război Mondial pe teritoriul României. Pe lângă activitatea desfăşurată la Cambridge School, profesorul de istorie Costel Coroban este, de asemenea, cercetător în istorie sub îndrumarea prof. dr. Silviu Miloiu la Universitatea Valahia Târgovişte, fiind absolvent al Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa.