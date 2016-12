Premiul Costa Book pentru cel mai bun roman

Scriitorul britanic Andrew Miller a fost recompensat cu prestigiosul premiu literar Costa Book pentru cel mai bun roman pe 2011, graţie celui de-al şaselea roman al său, intitulat ”Pure”. Andrew Miller l-a învins la această categorie pe Julian Barnes, care a fost recompensat cu Man Booker Prize pe 2011, pentru volumul ”The Sense of an Ending”. De altfel, trei dintre cei cinci câştigători ai premiului Costa Book anunţaţi marţi sunt scriitori debutanţi.

Poetul şi biograful debutant Matthew Hollis s-a impus la categoria Cea mai bună biografie, cu volumul ”Now All Roads Leads to France: The Last Years of Edward Thomas”. Christie Watson, o infirmieră la o clinică pentru copii, s-a impus la categoria Cel mai bun scriitor debutant, cu volumul ”Tiny Sunbirds Far Away”. Moira Young a triumfat la categoria Cea mai bună carte pentru copii, graţie volumului ”Blood Red Road”. Poeta Carol Ann Duffy a câştigat premiul pentru poezie, cu cel mai recent volum al ei, intitulat ”The Bees”.

În 2011, Costa Book Award la categoria Cel mai bun roman i-a revenit scriitoarei Maggie O\'Farrell, pentru volumul ”The Hand That First Held Me”, iar poeta Jo Shapcott a fost recompensată cu Premiul Anului Costa Book, pentru volumul ”Of Mutability”. Premiile Costa Book, care se acordă pentru cinci categorii de opere literare, recompensează volumele publicate în anul precedent, scrise de autori care locuiesc în Marea Britanie şi în Irlanda. Câştigătorul fiecărei categorii primeşte un cec de 5.000 de lire sterline (5.800 de euro) iar câştigătorul Premiului Anului Costa Book, ce va fi anunţat pe data de 24 ianuarie, este recompensat cu 30.000 de lire sterline (34.800 de euro). Prestigioasele premii Costa Book au fost cunoscute până în 2006 drept premiile Whitbread. Numele distincţiilor, create în 1971, a fost schimbat în 2007, pentru că Societatea Whitbread, activă în domeniul hotelier, a decis să se retragă din poziţia de sponsor. În prezent, premiile sunt sponsorizate de Costa Coffee, o filială a Whitbread.