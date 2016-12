Scriitorul american Francisco Goldman a primit, ieri, Premiul Femina pentru roman străin în 2011, pentru romanul ”Say Her Name / Dire son nom”, apărut la editura Christian Bourgois. Volumul este unul profund personal pentru aclamatul scriitor Francisco Goldman. În vara lui 2007, soţia sa, tânăra Aura Estrada, a murit într-un accident, pe când făcea surfing în Mexic. Învinovăţit de familia Aurei pentru acest accident, Francisco Goldman şi-a dorit să moară. A sfârşit prin a scrie ”Say Her Name”.

Tot ieri, premiul Femina pentru roman francez i-a fost decernat scriitorului Simon Liberati, pentru ”Jayne Mansfield 1967”, apărut la editura Grasset, o meditaţie asupra destinului acestei blonde planturoase, sex simbol al Hollywood-ului care a murit într-un accident de maşină, la vârsta de 34 de ani, în 1967. În 2010, premiul Femina pentru roman străin i-a revenit scriitoarei finlandeze Sofi Oksanen, pentru romanul ”Purge”, în timp ce premiul Femina pentru roman francez a fost atribuit scriitorului Patrick Lapeyre, pentru volumul ”La vie est brève et le désir sans fin”.

Premiul Femina este una dintre cele mai prestigioase distincţii literare acordate în Franţa, alături de Medicis şi Goncourt. În 2011, sezonul premiilor literare din Franţa a debutat cu marele premiu al Academiei Franceze, decernat pe 27 octombrie, scriitorului Sorj Chalandon, pentru volumul ”Retour à Killybegs”. Pe 2 noiembrie, premiul Goncourt i-a fost acordat scriitorului Alexis Jenni, pentru volumul ”L\'Art français de la guerre”. Tot pe 2 noiembrie, premiul Renaudot a fost atribuit scriitorului Emmanuel Carrere, pentru romanul ”Limonov”. Pe 4 noiembrie, scriitorul israelian David Grossman a fost recompensat cu premiul Medicis pentru roman străin, pentru volumul ”Une femme fuyant l\'annonce”. Sezonul marilor trofee literare din Franţa se va încheia cu decernarea premiului Interallie, pe data de 16 noiembrie.