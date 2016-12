Premiul Francofoniei pentru poezie, luat de o elevă din Constanța!

O tânără de la Liceul Teoretic Educational Center ”Cambridge School of Constantza” poate fi considerată un nou suflu în literatura europeană, după ce, în ultimii ani, poeziile sale au reușit să îi aducă importante premii la competiții internaționale. Este vorba despre eleva în clasa a XI-a Smaranda Maria Bârgă, care a realizat încă de când era în gimnaziu creații literare ce au fost premiate național și internațional. Constănțeanca participă din 2013 la concursul literar ”Europoesie”, organizat anual de Asociația ”Rencontres Europeenes Europoesie”, cu scrierile sale și a câștigat de-a lungul anilor mai multe premii. Ea este coordonată încă din clasa a VI-a la Limba și literatura română de profesorul Vasile Coman. El este și cel care i-a descoperit talentul și alături de care Smaranda a realizat mai multe poezii, care sunt adunate într-un volum ce va fi lansat în scurt timp. Cea mai recentă și poate cea mai valoroasă diplomă a fost obținută recent de Smărăndița, așa cum îi spune profesorul de Limba și literatura română, care a primit marele premiu al Francofoniei la concursul ”Europoesie”. ”Anul acesta am participat cu poeziile ”Artistul”, ”Am urlat”, ”Degetarul” și ”Soare” și am reușit să câștigăm premiul cel mai important, pentru toate lucrările înscrise în concurs”, a declarat pentru ”Telegraf” prof. Vasile Coman. De-a lungul anilor, eleva din Constanța a câștigat premiul I pentru orginalitate în cadrul concursului (2015), premiul „Francois Labadie“ cu poemele „Eu“ și „Ma vie“, dar și premiul I pentru creațiile sale din 2013. ”Eu sunt foarte mândru că eleva noastră aduce școlii Cambridge School of Constantza, Inspectoratului Școlar Județean, Minsterului Educației, dar mai ales României acest premiu important. Mă bucur că am lansat un condei în literatura europeană”, a subliniat profesorul de limba română.