Premiul I pentru Liceul Teoretic “Ovidius”

În perioada 5-8 aprilie 2013 a avut loc, la Iaşi, etapa naţională a concursului pentru proiecte cu finanţare europeană „MADE FOR EUROPE”, unde Liceul Teoretic “Ovidius” a fost reprezentat de eleva Alexandra Alboiu, de la clasa a X-a D. Ea a câştigat Premiul I la categoria Comenius Multilateral pentru proiectul “Read_IT: Training Teachers to make READING Fun through Digital Storytelling”. Proiectul Read_IT, coordonat în România de prof. Rodica Crăciun, de la Liceul Teoretic “Ovidius”, a avut ca scop implementarea unei noi metode didactice care să combine tehnologia din perspectiva Povestirii Digitale şi a realizării de book-trailere cu tehnici de producere a mesajului scris, pentru a face predarea şi învăţarea mai interesante. „Din cele 80 de proiecte participante la secţiunea „COMENIUS” din cadrul concursului, portofoliul de booktrailere a obţinut locul I, juriul apreciind atât aspectul inovativ al proiectului Read_it, cât şi prezentarea interesantă a tinerei ovidiste”, a spus consilierul de imagine al liceului, prof. Anca Sima. „Participarea la concurs a fost o oportunitate de care mă bucur că am profitat, o experienţă din care am avut multe de învăţat şi, de asemenea, am avut norocul să întâlnesc persoane la fel de dornice să se implice ca mine” a declarat Alexandra.