Scriitorul Rowan Somerville a fost recompensat cu premiul pentru cea mai proastă scenă de sex din literatură pe 2010, cu un pasaj din romanul ”The Shape of Her”. Bad Sex in Fiction Award, aflat la a 18-a ediţie, este acordat de revista ”Literary Review” pentru cea mai bizară descriere a unui act sexual dintr-o operă literară, în intenţia de a-i descuraja pe ceilalţi scriitori să redacteze scene sexuale lipsite de gust. În general, premiul revine autorului care a inclus în opera sa, care poate fi excelentă, o scenă sexuală redundantă, de prisos. Romanul ”The Shape of Her”, al doilea din cariera scriitorului Rowan Somerville, conţine fraza următoare: ”Degetele ei au eliberat părului lui, care a căzut şi s-a răsucit pe abdomenul ei ca un peşte care sare din apă”. În discursul de acceptare a acestui premiu insolit, scriitorul a declarat: ”Nimic nu este mai britanic ca sexul prost, aşadar, în numele întregului popor, vă mulţumesc”.

Un alt scriitor nominalizat a fost Alastair Campbell, pentru romanul său ”Maya”. Membrii juriului au considerat însă că entuziasmul dovedit în public de Alastair Campbell faţă de nominalizarea sa pe lista scurtă pentru Bad Sex Fiction Award şi dorinţa acestuia de a câştiga insolita distincţie nu concordă cu scopul iniţial pentru care a fost înfiinţat acest premiu literar, acela de a descuraja publicarea în viitor a unor romane ce includ scene sexuale lipsite de gust. Ceilalţi doi autori nominalizaţi în acest an au fost Jonathan Franzen pentru romanul ”Freedom” şi Christos Tsiolkas pentru ”The Slap”. Anul trecut, Jonathan Littell, câştigătorul prestigiosului premiu literar francez Goncourt în 2006, pentru romanul ”Binevoitoarele”, a primit şi Bad Sex in Fiction Award pe 2009, pentru volumul ”The Kindly Ones”.