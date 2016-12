Premiul special pentru imaginaţie, la Constanţa

În ciuda greutăţilor întâmpinate (salarii reduse, condiţii de muncă improprii etc.), profesorii români reuşesc, în continuare, să facă performanţă şi să ofere elevilor pregătirea pe care o merită. O dovedeşte cazul elevei constănţene Paulina Mandache, din clasa a VI-a A a Şcolii Generale „Remus Opreanu” din Constanţa. Ea a participat, la începutul acestei luni, la faza naţională a Olimpiadei de Limbă, Comunicare şi Literatură Română (OLCLR), care s-a desfăşurat în Târgu Jiu, efortul ei fiind răsplătit cu un premiu special. „La faza judeţeană am obţinut 116 puncte din totalul de 120, ceea ce mi-a permis să merg mai departe. La etapa naţională a fost mai greu. În plus, am fost depunctată pentru că nu m-am încadrat în spaţiul cerut la compunerea imaginativă, care a ieşit mai mare decât era specificat în cerinţe”, spune Paulina. Deşi este prima participare la faza naţională a OLCLR, ea a reuşit să obţină 93 de puncte din totalul de 120. Cea mai dificilă probă i s-a părut proba orală, nu atât din cauza subiectelor, cât a faptului că a trebuit să vorbească în faţa unor persoane pe care nu le cunoştea.

UN NOU CONCURS În mod paradoxal, deşi compunerea i-a adus depunctarea lucrării, modul în care aceasta a fost realizată i-a impresionat atât de tare pe membrii juriului, încât au decis să-i ofere Paulinei un premiu special. „În cadrul compunerii, trebuia să realizăm portretul personajului Mirela din textul „Într-o poveste” scris de Marin Sorescu. Practic, ni s-a dat un fragment de text în care apărea şi acest personaj şi noi a trebuit să-i imaginăm un portret. Eu mi-am imaginat că Mirela este o pasăre măiastră. Nu am vrut să o fac om, ci o pasăre pe care am personificat-o, atribuindu-i o serie de însuşiri”, povesteşte Paulina. Pe lângă pasiunea pentru citit, printre hobby-urile fetei se numără şi teatrul. Ea a jucat chiar şi în filmul „Atenţie, se filmează!” realizat în cadrul Fundaţiei Pygmalion, al cărei membru onorific este binecunoscutul actor Stela Popescu. În prezent, Paulina se pregăteşte pentru a participa la concursul naţional de creaţie literară „Ionel Teodoreanu”, care are loc în Iaşi, la începutul săptămânii viitoare. În ceea ce priveşte viitorul, una dintre dorinţele sale este de-a participa şi anul viitor la faza naţională a OLCLR şi de-a câştiga premiul I.