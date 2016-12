Premoniţia lui Blohin

Selecţionerul naţionalei Ucrainei, Oleg Blohin, a dezvăluit, după victoria din meciul cu Suedia, scor 2-1, că a visat că Andrei Şevcenko va marca două goluri şi a precizat că acesta nu l-a crezut când i-a spus. „Am visat că Şevcenko va marca două goluri, dar nu m-a crezut când i-am spus. Am jucat mai bine în prima repriză, cu excepţia fazei în care Ibrahimovici a lovit bara. Suedia a jucat pentru un meci egal şi a încercat să contraatace doar cu Ibrahimovici. Am primit gol, dar trebuie să mulţumesc echipei pentru reacţia pe care a avut-o. În ultimele minute nu am jucat deloc bine, am fost sub presiune şi ne-a fost greu să păstrăm rezultatul. Suedia este o echipă bună, complicată. Am ştiut totul despre ei, dar ne-am complicat puţin viaţa. Sunt sigur că şi alte echipe vor avea probleme cu ei”, a spus Blohin. Tehnicianul ucrainean consideră că echipa sa se află într-o poziţie favorabilă în grupă: „Mai avem două meciuri, dar datorită acestei victorii suntem într-o poziţie favorabilă. Acum mai am o singură dorinţă, să dorm bine. Suntem cu toţii obosiţi. Nu m-am gândit încă la meciul cu Franţa şi nu ştiu care va fi echipa de start. Le mulţumesc jucătorilor, dar trebuie să le spun că au fost şi momente de joc slab”.

Eroul gazdelor, Andrei Şevcenko, desemnat cel mai bun jucător al meciului cu Suedia, a declarat că este o zi fantastică pentru el, dar a avertizat că mai sunt de jucat două meciuri importante în grupă. „Dacă ar fi să aleg o zi importantă din viaţa mea, cea de azi ar fi. Este o zi fantastică. Mă simt cu zece ani mai tânăr. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au muncit cu mine în ultimul an şi jumătate. Am avut multe probleme la genunchi şi la spate, dar mă simt perfect. Este o zi mare pentru Ucraina, dar să nu uităm că mai avem două meciuri grele. Sunt un atacant şi mereu încerc să marchez. La primul gol am primit o pasă extraordinară de la Yarmolenko, iar la al doilea a fost combinaţie pusă la punct la antrenamente”, a spus Şevcenko. Veteranul ucrainean a fost întâmpinat cu aplauze de jurnaliştii prezenţi la conferinţa de presă, la care a fost prezent şi fostul internaţional croat Davor Suker, care i-a înmânat lui Şevcenko premiul pentru cel mai bun jucător al meciului. „Şevcenko este un mare jucător. Vreau un tricou galben cu numărul 7”, a afirmat Suker.