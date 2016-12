Preocupările lui Obama

Preşedintele american, Barack Obama, a calificat, joi, sprijinul ţării sale pentru Israel ca fiind ”sacrosanct” şi a subliniat necesitatea ajutării statului evreu de a-şi menţine superioritatea militară, cu patru zile înainte de a-l primi la Casa Albă pe premierul Benjamin Netanyahu, pe fondul tensiunilor cu Iranul. Obama, aflat la New York, pentru un eveniment de strângere de fonduri dedicate campaniei de realegere a sa la 6 noiembrie, a vorbit în faţa susţinătorilor săi despre schimbările geopolitice provocate de revoltele populare din lumea arabă de la începutul lui 2011. Obama, ale cărui tentative de relansare a procesului de pace israeliano-palestinian au eşuat în pofida priorităţii pe care a acordat-o acestui dosar încă de la începutul mandatului său în ianuarie 2009, a trecut acest dosar în plan secund, în ultimele luni, în condiţiile în care Israelul vorbeşte tot mai des despre un atac preventiv împotriva programului nuclear iranian, despre care statul evreu este convins că are o dimensiune militară, în ciuda dezminţirilor repetate ale Teheranului. Netanyahu, care se va întâlni luni cu Obama, a declarat în această săptămână că dosarul iranian va fi principalul subiect al discuţiilor cu liderul american.

OBAMA MADE IN USA Pe de altă parte, Obama şi-a modificat joi profilul de pe site-ul de socializare Facebook, optând pentru formatul timeline şi făcând o aluzie amuzantă la controversa cu republicanii legată de locul său de naştere. Primul comentariu ce poate fi citit pe profilul liderului de la Casa Albă conţine o imagine în care apare, cu caractere îngroşate, data de naştere a acestuia - 4 august 1961 - având dedesubt fotografia unei căni de cafea ce are imprimat pe o parte certificatul de naştere din Honolulu, capitala arhipelagului american Hawaii din Pacific, al preşedintelui. Pe cealaltă parte a cănii, care poate fi achiziţionată în SUA la preţul de 22,50 dolari, apare o fotografie a primului şef de stat de culoare din istoria Americii, surâzând şi având deasupra sloganul Made in USA. Prin nota de umor, Obama le transmite un mesaj adversarilor săi republicani, în contextul în care unii dintre aceştia au pus anul trecut la îndoială faptul că acesta s-ar fi născut pe teritoriul SUA, determinând Casa Albă să publice, în aprilie 2011, actul de naştere complet al conducătorului. Pagina de Facebook a lui Obama, gestionată de echipa de campanie prezidenţială, are peste 25,4 milioane de fani.

PROBLEME LA PENTAGON Agenţia Sistemelor de Informaţii a Apărării (DISA) americană a întrerupt, joi dimineaţă, accesul la Internet şi la serviciile Blackberry în Pentagon, din cauza unor probleme nespecificate. Conform unui oficial al Pentagonului, această oprire nu are nici o legătură cu vreun atac informatic, specificând că în cazul acela, toată lumea ar şti iar DISA ar fi apelat la un protocol special, oprind toate accesările până la izolarea sursei atacului. Un purtător de cuvânt al DISA a declarat că nu există niciun indiciu privind un atac informatic. Această întrerupere ar putea să afecteze 20.000 de cadre militare şi civili din cadrul Pentagonului. DISA este agenţia Departamentului Apărării care furnizează tehnologii de informaţii şi asigură suportul comunicaţiilor pentru liderii de nivel naţional şi pentru trupele combatante.