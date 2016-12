Preot acuzat că şi-a lăsat enoriaşele fără case

Scandalurile din casa Domnului par să se ţină lanţ. În luna septembrie a anului trecut, lumea bisericească din Constanţa a fost zguduită după ce un preot a acuzat doi teologi că l-ar fi şantajat cu mai multe imagini în care apărea în ipostaze erotice. Un slujitor al Domnului este cercetat pentru că a condus sub influenţa băuturilor alcoolice, un altul a fost acuzat de trafic de etnobotanice, în vreme ce un călugăr a ajuns în atenţia anchetatorilor după ce ar fi întreţinut relaţii sexuale cu doi minori. Iar lista poate continua… Imaginea Bisericii este afectată acum de un nou scandal. Un preot din Constanţa este acuzat că a înşelat mai multe bătrâne, cărora le-ar fi luat casele. Preotul, Comănică Cornel Popescu, ce slujeşte la biserica “Sfântul Ştefan”, din zona Gării, este învinuit de rudele unor pensionare că în timpul spovedaniei le-a câştigat încrederea şi apoi a reuşit să le ducă de nas şi să le ia casele, terenurile, banii din conturi, dar şi alte bunuri. Daniela Radu, nepoata uneia dintre femeile ce ar fi fost păcălite de preotul Comănică Cornel Popescu, spune că a rămas pe drumuri din cauza acestuia. Femeia, care a plecat din ţară în anul 1987, împreună cu mama ei, spune că a descoperit întreaga tărăşenie după ce s-a întors în Constanţa, pentru a-şi vizita bunica.

“M-A DECLARAT MOARTĂ” “În urmă cu mai mulţi ani, mama mea a cumpărat o casă pe strada Ardealului, din Constanţa, pe numele bunicii. Între timp, mama a murit, iar eu am devenit singura moştenitoare. Nu locuiam în această casă pentru că lucram în Egipt. În anul 2008, bunica a decis să se mute în acest imobil. După aproximativ doi ani, în timpul spovedaniei, preotul Comănică Cornel Popescu i-a câştigat încrederea şi i-a promis că va avea grijă de ea, ştiind-o singură. Pentru a putea pune mâna pe imobil, el i-a spus mai târziu bunicii mele că am murit, că aşa a fost înştiinţat de cei de la Ambasadă. Cel mai probabil, când s-a văzut singură pe lume, bunica a decis să aibă încredere în el. Ea îmi făcuse mie un act de donaţie pentru această casă, însă, după aflarea veştii că nu mai sunt în viaţă, preotul a convins-o să atace donaţia. Au făcut un contract de cesiune de drepturi litigioase, iar soţia preotului a preluat toate drepturile litigioase din dosarele civile, aşa că, dacă se câştiga procesul, lor le revenea casa. Am fost citată la o adresă la care locuiam în anul 1987 şi, pentru că nu m-am prezentat la proces, ei au câştigat”, a declarat Daniela Radu. Femeia povesteşte că preotul şi-a luat toate măsurile de precauţie şi i-a deconectat bătrânei telefonul fix, pentru ca aceasta să nu mai poată fi contactată.

FOCAR DE INFECŢIE În anul 2013, din dorinţa de a afla ce se întâmplă cu bunica ei, de la care nu mai avea nicio veste, femeia a revenit în ţară. Ce a găsit la întoarcere a şocat-o! “În momentul în care m-am dus acasă, bunica a avut un şoc. Mi-a luat foarte mult timp să îi explic că trăiesc, că nu am păţit nimic. Nu mă credea şi avea impresia că sunt o impostoare. În momentul în care am început să îi vorbesc despre mama şi despre viaţa noastră, însă, şi-a dat seama că a fost dusă de nas. Condiţiile în care trăia erau inumane. Era o mizerie de nedescris, gândacii mişunau prin casă, întreaga locuinţă era un adevărat focar de infecţie. Ea mi-a povestit că preotul nu o îngrijeşte şi nu face nimic pentru ea. Nu îşi mai aducea aminte ce acte a semnat”, a mai spus femeia. După ce a descoperit tot ce se întâmplase acasă în absenţa ei, Daniela Radu a decis să mai rămână o perioadă în ţară. Vacanţa ei prelungită l-a deranjat pe preot. “Anul trecut, în luna septembrie, m-a întrebat dacă nu mi s-a terminat vacanţa şi mi-a spus că trebuie să plec, deoarece aia este casa lui. Pentru că nu îmi place să mă cert, mi-am luat bagajele şi m-am mutat cu chirie. Atunci am aflat că bunica semnase acele acte cu el şi că îi cedase casa în schimbul îngrijirii ei”, a mai povestit femeia.

MOARTE SUSPECTĂ? În urmă cu o săptămână, bătrâna, Maria Sandu, de 89 de ani, a murit. “M-a sunat o vecină la un moment dat şi mi-a spus că bunica ar fi la spital sau că a murit, nu ştia exact. Am sunat la toate spitalele, însă nu am găsit-o nicăieri. Am luat legătura şi cu medicul ei de familie, pentru a afla dacă a constatat decesul bunicii, însă acesta a negat. Pe 28 ianuarie, seara, aceeaşi vecină m-a sunat şi mi-a spus că bunica mea a murit şi că trupul ei neînsufleţit se află la casa mortuară. A doua zi l-am sunat pe preot. Mi-a zis că în ziua aceea are loc înmormântarea. Pentru că bunica mea nu era bolnavă, am mers la Poliţie şi am depus plângere pentru moarte suspectă. Poliţia a amânat înmormântarea, pentru ca bunicii mele să i se facă necropsia. Preotul nu a fost foarte încântat de decizia mea…”, a spus femeia. Daniela Radu spune că bunica sa murise pe 27 ianuarie şi că decesul ar fi fost constatat chiar de medicul de familie al pensionarei, care o asigurase cu o zi înainte că nu ştie nimic despre soarta femeii. Daniela Radu povesteşte că, la începutul lunii ianuarie, a încercat să discute cu preotul, însă fără rezultat. “M-am dus la el, la biserică, şi i-am spus că eu nu mai pot sta cu chirie, pentru că nu îmi mai permit. Atunci, el mi-a răspuns că trebuie să îi dau 30.000 de euro, pentru că atât a cheltuit el cu bunica mea, deşi… după cum arăta casa, nici măcar 30 de euro nu a dat… Lui îi este greu acum deoarece a început deja să construiască în curte, cu materialele pe care enoriaşii le donau pentru biserica de la Gară”, a adăugat nepoata Mariei Sandu.

BANI ŞI AUR Acesta nu este singurul caz în care preotul Popescu este acuzat că a păcălit o bătrână. O altă pensionară, Elena Chiper, a rămas fără mai multe terenuri, mii de dolari, dar şi fără aur, după ce preotul i le-ar fi luat. “Verişoara mea, Elena Chiper, mergea la biserica din zona Gării. În timpul spovedaniei, i-a spus preotului că locuieşte singură. Probabil, atunci s-a hotărât el să o jefuiască. După ce i-a câştigat încrederea, a dus-o la notar, sub pretextul că o ajută să-şi facă cadastrul şi intabularea pentru mai multe terenuri pe care le avea în câteva localităţi din judeţul Constanţa. Ea are probleme cu vederea, aşa că nu a putut verifica ce documente are în faţă. În fapt, a semnat că toate bunurile ei îi vor reveni preotului. I-a luat actele de pe pământuri, de la casă, buletinul, certificatul de naştere, de căsătorie, tot ce avea. A păcălit-o şi i-a scos din bancă 10.270 de dolari, dar şi foarte mulţi lei şi aurul pe care îl avea. I-a promis că îi pune termopane, că îi renovează casa, însă nu i-a făcut nimic. Mai mult, o ţinea şi încuiată în locuinţă. La începutul anului trecut, când am văzut cum se comportă, m-am dus la Poliţie şi am depus plângere. Am reuşit să iau de la el actele de la casă, bine că pe asta nu a apucat să o ia încă”, a declarat Nicolae Pavel. Bărbatul spune că, pe lângă verişoara lui, alte patru femei au avut aceeaşi soartă. Au rămas pe drumuri după ce au crezut orbeşte în cel care slujea în casa Domnului.

ANCHETĂ Poliţiştii constănţeni au deschis o anchetă în acest caz, iar Arhiepiscopia Tomisului aşteaptă finalizarea cercetărilor pentru a putea lua măsuri. “Noi nu am primit nicio sesizare. Aşteptăm să vedem rezultatul plângerilor care au fost făcute, pentru a se stabili dacă acuzaţiile se confirmă sau nu. În funcţie de concluziile cercetărilor, la final, vom demara şi noi o anchetă administrativă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, Călin Gavrilaş. Am încercat în zadar să îl contactăm telefonic pe preotul Comănică Cornel Popescu, pentru un punct de vedere referitor la aceste acuzaţii.