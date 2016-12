Preot ucis în biserică

Caz cutremurător în Focşani! Un preot a fost ucis sâmbătă dimineaţă într-o biserică din centrul oraşului, de un bărbat de 30 de ani. Tragedia s-a petrecut după slujba oficiată de părintele Tudor Marin, la biserica „Sfântul Ioan Botezătorul”. „După ce a terminat slujba, în biserică a intrat un tânăr îmbrăcat în negru. Sub pretextul că vrea nişte lămuriri despre nişte versete din Biblie s-a apropiat de preot şi l-a înjunghiat”, a declarat protoiereul din Focşani, Nicolae Cobzaru. Anchetatorii spun că atacatorul l-a lovit pe preot în zona tâmplei şi în inimă, după care a fugit, făcându-se nevăzut. Victima a reuşit să ajungă până la ieşirea din lăcaşul de cult şi să ceară ajutor. Din nefericire, eforturile medicilor care au răspuns solicitării au fost zadarnice. În biserică, în momentul atacului, se aflau doar preotul şi o femeie care vinde lumânări. Poliţiştii au demarat imediat o anchetă pentru identificarea şi prinderea autorului. Oamenii legii spun că principalul suspect se numeşte Florentin Puşcoiu şi are 30 de ani. Acesta a fost găsit de anchetatori la domiciliul său, din cartierul Sud, din oraşul Focşani. Ulterior, suspectul a fost dus la audieri, fiind reţinut, duminică, în jurul orelor 4.00, pentru 24 de ore de procurorii Parchetului Tribunalului Vrancea, sub acuzaţia de omor calificat. Iniţial suspectul nu şi-a recunoscut fapta, însă în faţa probelor care îl incriminau a cedat. Florentin Puşcoiu a lucrat în Italia dar, de frica patronului care l-a acuzat că a furat, s-a întors în România, unde a început să meargă la biserică. Magistraţii au emis ieri pe numele suspectului un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile.