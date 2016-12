Preoţi acuzaţi de homosexualitate şi crimă, în centrul a două scandaluri care afectează Vaticanul

Vaticanul este afectat de două scandaluri, unul în care este implicat un preot italian acuzat că a navigat pe Internet în căutarea unor amanţi homosexuali şi că a participat la petreceri gay, iar altul în care un preot din sudul Italiei este suspectat că a ucis o enoriaşă, relatează The Independent. Părintele Gratien Alabi, din Republica Democrată Congo, este anchetat pentru crimă după descoperirea osemintelor unei femei sub lespezile unei vechi capele. Osemintele ar aparţine Guerrinei Piscaglia, în vârstă de 50 de ani, care a dispărut din Arezzo, în Toscana, în urmă cu un an, afirmă The Times. Cazul a generat interesul presei, unele ziare afirmând că părintele Alabi era implicat într-o relaţie amoroasă cu femeia, cu care ar fi avut un copil. Părintele Alabi a negat aceste acuzaţii, susţinând că nu este vinovat. Între timp, în nordul ţării, Curia locală se confruntă cu acuzaţiile formulate de un bărbat în vârstă de 32 de ani din Rovigo, localitate situată între Bologna şi Veneţia. Acesta s-ar fi adresat presei după ce autorităţile bisericeşti nu au luat atitudine după plângerea sa oficială la Curtea Ecleziastică din regiunea Puglia împotriva unui preot în vârstă de 50 de ani, a cărui identitate nu a fost dezvăluită. Tânărul a pretins că l-a cunoscut pe preot prin intermediul Facebook şi a legat o prietenie strânsă cu acesta, care i-a mărturisit că este homosexual. În plângerea sa, bărbatul a inclus o copie a conversaţiei sale cu preotul, afirmă publicaţia italiană Corriere del Mezzogiorno. În aceste interacţiuni online, preotul a recunoscut că a întreţinut relaţii sexuale cu alte figuri religioase, precum şi cu membri ai Gărzii Elveţiene de la Vatican, folosindu-se de Internet pentru a găsi noi parteneri. În urma implicării arhiepiscopului de Taranto Filippo Santoro, preotul respectiv a fost caterisit, odată ce s-a stabilit că acuzaţiile se susţin. El a adăugat că acuzaţiile includ comportament care este "absolut incompatibil cu preoţia".