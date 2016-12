Preoții își achită cu religiozitate restanțele

Datoria medie achitată de români către recuperatorii de creanțe este de 155 lei (telecom) și, respectiv, 307 lei (banking), restanțele totale ridicându-se la 768 și, respectiv, 5.200 lei. În cazul creditelor bancare, portretul-robot al datornicului român arată cam așa: are 43 de ani la data contractării împrumutului, a plătit regulat, timp de patru ani, ratele la televizor sau electrocasnice și locuiește în Muntenia. Cei mai conștiincioși datornici sunt preoții, medicii și artiștii; la polul opus - antrenorii, sportivii și - ce să vezi! - persoanele cu funcții înalte.

OF, OF! Datornicul clasic din România plătește, în medie, restanțe de 155 lei la serviciile telecom și de 307 lei la împrumuturile financiare, potrivit unui studiu al managerului de creanțe Top Factoring. În telecom, spre exemplu, clientul obișnuit are 43 de ani la data cesiunii (când creanța este preluată de o companie specializată - n.r.), nu și-a mai plătit ultima factură de un an și șapte luni, iar suma achitată (sau nu) către „rechini“ este de fix 155,05 lei. Studiul merge un pic mai departe și arată că cei mai îndatorați sunt cei din Muntenia, care - atenție! - își plătesc datoriile... toamna. Studiul mai arată că cei mai conștiincioși datornici (dacă putem spune una ca asta...) sunt artiștii, personalul din domeniul medical și preoții. O fi păcat să ai datorii prea mari, naiba știe! De cealaltă parte, cei care plătesc cel mai puțin sunt românii cu funcții înalte, sportivii și antrenorii, spun cei de la Top Factoring. Adică directorașii au datorii la telecom și nici nu le acoperă? D-aia au bani, bă, d-aia!

SĂRACII MUNTENI... Trecând la restanțele bancare, datornicul standard are 43 de ani la data contractării și a reușit să achite la timp ratele vreme de patru ani. Apoi au început problemele și, după reeșalonarea făcută de recuperatori, a ajuns să dea 307 lei/lună. Cei mai mulți sunt tot din Muntenia (ce se-ntâmplă acolo?!?), iar creditele cu probleme au fost luate în principal pentru achiziția de electrocasnice, electronice, calculatoare, televizoare și... scutere. Datele Top Factoring mai arată că restanța medie este de 768 lei în telecom și de 5.204 lei în banking, femeile fiind, de obicei, mai puțin îndatorate decât bărbații. Vârsta medie a datornicilor este de 31 - 40 de ani în telecom și de 41 - 50 de ani în banking. Cele mai multe cazuri (patru din zece) sunt, după cum intuiești deja, în Muntenia. La polul opus, cei mai puțini datornici (2,45%) sunt în Maramureș.