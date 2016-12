Preotul de Chitila, condamnat la puşcărie

Tribunalul Constanţa a dat, ieri, sentinţa în dosarul în care preotul paroh al Parohiei Chitila I, Ion Adrian Alexandrescu, a fost judecat pentru infracţiuni de corupţie, alături de trei complici: Victor Ciocoiu, administrator al SC VIC IMOB SRL Bucureşti, acuzat de trafic de influenţă, Nicolai Preda, administrator al SC PANIF COMPROD SRL Cochirleanca şi Vasilii Murafa, preot în cadrul unei parohii din Bucureşti, ultimii doi judecaţi pentru favorizarea infractorului. Alexandrescu a primit o pedeapsă de doi ani şi jumătate de închisoare cu executare, Ciocoiu - un an de detenţie, Preda - două luni cu suspendare condiţionată şi Murafa - cinci luni cu suspendare condiţionată. Sentinţa nu este definitivă. Conform rechizitoriului, în perioada octombrie 2010 - februarie 2011, Alexandrescu a pretins, prin intermediul lui Ciocoiu, pentru el şi Ciocoiu, de la două persoane care urmau să obţină despăgubiri de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), un comision cuprins între 20% şi 30% din valoarea totală a despăgubirilor. Alexandrescu a susţinut că are influenţă asupra funcţionarilor din cadrul ANRP şi că poate urgenta soluţionarea dosarelor de despăgubiri şi poate obţine virarea efectivă în cont a banilor într-un timp foarte scurt. Procurorii spun că Preda şi Mustafa l-au ascuns pe Alexandrescu, deşi ştiau că acesta este căutat de poliţişti. Preda, finul lui Alexandrescu, l-a ajutat pe preot să găsească o casă în Staţiunea Balvanyoş, din judeţul Covasna, unde Alexandrescu a stat ascuns în perioada 10 - 15 mai 2011. După ce a plecat din Covasna, Alexandrescu a fost cazat de Murafa, naşul lui, în perioada 17 - 22 mai 2011, la locuinţa acestuia din Bucureşti. Totodată, Murafa este acuzat că a încercat să obţină eliberarea lui Alexandrescu de sub puterea mandatului de arestare preventivă emis în lipsă contactând nişte persoane cărora le+ar fi cerut să intervină pe lângă judecători. Preotul din Chitila a ajuns în spatele gratiilor pe 25 mai 2011, după ce s-a predat. Ulterior, el a fost eliberat.