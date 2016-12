Preparatele raw vegan, alternativă la mâncărurile clasice de Paște

Masa de Paște poate fi, pe cât de delicioasă, pe atât de nocivă, avertizează specialiștii. Friptură de miel, drob, cozonac, pască și ouă, toate stropite din plin cu băuturi carbogazoase și alcool, pot face rău organismului. Multe persoane își încheie Sărbătorile de Paște cu o vizită la spital, din cauza exceselor alimentare sau a combinațiilor nesănătoase de alimente. Să nu uităm și de faptul că Paștele vine după o perioadă de șapte săptămâni cu restricții alimentare. Pentru a evita problemele de sănătate, medicii ne recomandă să introducem treptat alimentele de origine animală, după perioada de post, iar de Paște să nu facem excese alimentare. Totodată, masa de Paște trebuie să fie variată, dar cumpătată din punct de vedere cantitativ.

MÂNCĂRURI TRADIȚIONALE DE PAȘTE RAW VEGAN De Sărbători putem înlocui cu succes preparatele tradiționale, cum ar fi drobul sau friptura de miel, cu garnituri de legume, supe, salate și fructe proaspete, care ajută la digestie. ”În această perioadă ar trebui să profităm din plin de legumele și verdețurile de sezon. Au apărut leurda, ceapa verde, usturoiul proaspăt, urzicile sau spanacul. Toate aceste ingrediente pot fi combinate după pofta inimii, astfel încât să avem ca rezultat o salată aspectuoasă, sănătoasă și delicioasă”, a spus specialistul în nutriție Alec Blenche. Nu uitați de puțină lămâie și de uleiuri vegetale, cum ar fi cele de măsline, de in, de susan sau de rapiță. Dacă poftiți la un preparat tradițional, dar care să fie sănătos și să nu conțină carne, o alternativă ar fi ouăle din năut, în combinație cu caju și turmeric, iar prăjiturile din fructe și semințe, nepreparate termic și care nu conțin zahăr, pot înlocui dulciurile cu multă frișcă. Nici drobul nu poate lipsi de pe masa de Sărbători, iar cei care vor să mănânce sănătos pot sta liniștiți. Ciupercile, împreună cu verdețurile, dau naștere unui drob delicios, care va fi cu siguranță vedeta mesei de Paște. La un restaurant cu specific raw vegan din Constanța, „Bistraw Verde Viu“, oaspeții pot să se desfete cu astfel de mâncăruri gata preparate, care conțin numai ingrediente naturale, neprelucrate termic. Spre exemplu, o porție de drob, împreună cu un ou din năut, frumos ornamentat, costă 14 lei. Tot de Paște n-ar trebui să lipsească de la masa festivă apa. Câteva frunze de mentă și mai multe felii de lămâie sau de portocală, într-un pahar cu apă, se pot transforma într-o limonadă răcoritoare. Smoothie-urile de fructe și fresh-ul de portocale ar trebui și ele să fie nelipsite de pe masă, dar și ceaiurile din plante. În plus, o plimbare după festinul de Paște are beneficii asupra sănătății organismului, mai spun specialiștii.