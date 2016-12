Presa americană îl sprijină pe autorul controversatei continuări a cărţii lui J.D. Salinger

Grupul New York Times, agenţia Associated Press, compania Ganett, grupul Tribune şi Asociaţia Bibliotecilor Americane cer justiţiei să ridice cenzura impusă asupra continuării romanului lui J.D.Salinger “De veghe în lanul de secară”, scrisă de suedezul Fredrik Colting, care îşi imaginează viaţa adolescenţilor non-conformişti ai scriitorului american, la vîrsta pensionării. Autorul Fredrik Colting se poate lăuda că a primit susţinere de renume în lupta sa împotriva romancierului J.D. Salinger. Presa americană cere justiţiei să îşi revizuiască decizia de a nu fi publicat romanul “De veghe în lanul de secară, după 60 de ani”, invocînd dreptul la libertatea de expresie din primul amendament al Constituţiei, dar şi bunul simţ al magistraţilor. “Singura vină a acestei cărţi este că atinge mîndria unui autor pustnic înfuriat că romanul său cult şi personajele i-au fost folosite fără a-i aduce însă prejudicii financiare. Ca naţiune, am invocat cu toţii ideea că anumite drepturi ale noastre, printre care şi libertatea de expresie, sînt înaintea altor interese precum securitatea ţării sau dreptul la un proces echitabil”, se arată în cererea trimisă Curţii de Apel din New York. Curtea Supremă a autorizat, de exemplu, publicarea unor anumite documente ale Pentagonului şi, în mod constant, justiţia permite ca unele articole cu potenţial de defăimare să fie reproduse în presă. “Este deci ilogic să concluzionezi că demnitatea unui autor cere o mai mare protecţie decît securitatea ţării sau a părţilor civile dintr-un proces”, susţin grupurile de presă.

Sub pseudonimul J.D. California, Frederik Colting şi-a imaginat o a doua parte a romanului lui J.D.Salinger, unde adolescentul Holden Caulfield, devenit un bătrîn de 76 de ani, fuge, de această dată dintr-un azil. “De veghe în lanul de secară, după 60 de ani”, carte dedicată lui J.D. Salinger, face chiar din autorul romanului original un personaj derutat care nu ştie ce să facă cu personajul Holden Caulfield. La începutul lunii iulie, justiţia a decis în favoarea lui J.D. Salinger în procesul intentat de acesta sudezului Fredrik Colting. Judecătoarea Deborah Batts a argumentat că personajul lui Fredrik Colting reprezintă o violare a eroului lui Salinger, Holden Caulfield. Scriitorul suedez a susţinut că romanul său, care are un personaj bazat pe eroul din cartea lui J.D.Salinger, este un comentariu literar şi nu o continuare. În plus, Frederik Colting spune că a scris cartea ca o explorare critică a relaţiei dintre J.D.Salinger şi personajul său fictiv, adolescentul Holden Caulfield. Avocatul scriitorului american a numit însă cartea lui Colting pur comercială, adăugînd că 94% din carte este prezentată din perspectiva lui Holden Caulfield.

“De veghe în lanul de secară” a fost publicat în 1951 şi s-a impus rapid ca un roman cult al literaturii americane a secolului XX. Romanul este considerat opera majoră a lui J.D. Salinger, născut în 1951. După ce a publicat alte cîteva romane, misteriosul autor, foarte strict în ceea ce priveşte exploatarea operei şi a imaginii sale, trăieşte retras în New Hampshire şi dă din cînd în cînd semne de viaţă prin intervenţii în justiţie. În 1982, a atacat în justiţie un bărbat care a încercat să vîndă un interviu fictiv cu el. Cinci ani mai tîrziu, autorul Ian Hamilton a primit interdicţia de a publica o biografie citînd scrisori inedite ale autorului.