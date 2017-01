Presa britanică de joi îi aduce un omagiu internaţionalului francez Zinedine Zidane, care a eliminat Portugalia de la Cupa Mondială, cu naţionala Franţei, şi va juca ultimul său meci duminică, în finala competiţiei, cu Italia. "Zidane îşi acordă un la revedere de aur, fiind la locul potrivit pentru Franţa", a titrat "The Independent". "Duminică, la Berlin, el va spune la revedere pe cea mai mare scenă: ducînd Franţa în finala Cupei Mondiale, împotriva Italiei. Ce mod de a pleca şi ce jucător!", menţionează cotidianul englez, care scrie că, în ciuda celor 34 de ani pe care îi are Zidane, "rafinamentul subtil al tehnicii sale rămîne". "Zizou, Zorro, Ze Man. Numiţi-l cum doriţi... această seară a fost făcută pentru Zinedine Zidane", scrie "The Sun", într-un articol dedicat internaţionalului francez.

Şi presa germană de ieri a apreciat că prezenţa Franţei în finală i se datorează, în cea mai mare parte, căpitanului Zinedine Zidane, care şi-a pregătit "încununarea unei cariere strălucitoare", duminică, la Berlin, printr-o finală mondială. "Jos pălăria în faţa lui Zizou! Zinedine Zidane, vrăjitorul, magicianul, a dus Franţa în finala Cupei Mondiale. Ce final de carieră grandios! La Berlin va fi ultima apariţie a lui «Monsieur Zidane» pe scena fotbalului internaţional. Este coroana monumentului unui mare jucător", scrie "Berliner Kurier".

"Zidane, tu nu ne sperii", a titrat "Corriere dello Sport", în timp ce "Gazzetta dello Sport" şi-a intitulat un articol: "Dragă Zizou, ne întîlnim duminică". "A rămas doar Franţa între noi şi sărbătoare", adaugă jurnalul sportiv.