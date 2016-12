Presa canadiană: România o ia în derâdere pe Eugenie Bouchard

Presa canadiană notează că echipa României a ironizat-o pe Eugenie Bouchard la finalul meciului câştigat de Alexandra Dulgheru, scor 6-4, 6-4, în cadrul întâlnirii Canada - România din Cupa Federaţiei. "Echipa română a salutat această victorie luând-o puţin în derâdere pe Bouchard. Vineri, aceasta a refuzat să strângă mâna adversarei sale după tragerea la sorţi, aşa cum cere tradiţia. Sâmbătă, înainte de a se duce la fileu, Dulgheru a întins mâna echipei sale iar compatrioţii săi au ignorat-o. Adevărata strângere de mână a fost mai degrabă seacă", a scris Radio Canada. Şi site-ul tenniscanada.com scrie despre gestul echipei române: "Românii au trimis o săgeată subtilă către Bouchard, atunci când echipa a mimat că dă mâna cu Dulgheru la finalul partidei". "După această victorie importantă contra Eugeniei Bouchard, membrii echipei române au întins mâinile către eroina lor, Alexandra cerDulgheru, înainte de a o evita şi a-şi trece mâinile prin păr. Captată de camerele de luat vederi, scena a fost o aluzie clară la gestul lui Genie de vineri, care a refuzat să strângă mâna româncei la tragerea la sorţi", notează site-ul canoe.ca. Sursa citată îi reaminteşte lui Bouchard că Fed Cup este o competiţie pe echipe, după ce aceasta nu s-a arătat încântată de victoria obţinută de Francoise Abanda în meciul cu Irina Begu: "Nu am câştigat, nu e rezultatul dorit, dar am făcut un pas în direcţia bună. Sunt mulţumită că Abanda a câştigat, dar jocul ei nu are nimic de-a face cu al meu", a spus Bouchard. "Poate este momentul să-i reamintim lui Genie că Fed Cup este o competiţie pe echipe....Bouchard traversează o perioadă slabă, pierzând recent din primul tur la ultimele două turnee pe care le-a disputat, Miami şi Charleston", notează canoe.ca.

