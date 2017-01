Presă engleză critică jocul favoriţilor

Calificată în sferturile de finală ale Mondialului german, după victoria cu 1-0 din partida cu Ecuador, selecţionata Angliei nu a scăpat de criticile reprezentanţilor mass-media. Presa engleză de ieri recunoaşte geniul lui David Beckham, autorul golului din min.60, din lovitură liberă, sinonim cu accederea Angliei în sferturi, dar este nemiloasă în ceea ce priveşte jocul prestat de echipa antrenată de Sven-Goran Eriksson. "Lumea încă rîde. Iar cînd telespectatorii vor urmări meciul Angliei din sferturile de finală, vor face acest lucru aşteptînd ca echipa adversă (n.r. - Portugalia) să fie cea care oferă un fotbal demn de a fi privit", ironizează editorialistul cotidianului "The Guardian". "Este greu de imaginat cum ar putea Anglia să meargă mai departe", scrie "Daily Telegraph", care notează că Eriksson a dat dovadă de lipsă de imaginaţie tactică.

Pentru "The Independent", "remediul Beckham a fost prezent pentru a salva o Anglie bolnavă". "Însă, golul miraculos al căpitanului nu poate ascunde faptul că drumul lui Eriksson duce la dezastru", mai scrie sursa citată. "Acum este clar, ştim mai mult decît Eriksson", acuză chiar unul dintre editorialiştii jurnalului. "Golul lui Beckham nu poate ascunde faptul că Anglia a fost oribilă. Acum nu mai există niciun străin care să creadă că Anglia poate ajunge în finală. Ce i-a făcut să-şi schimbe părerea? Au văzut Anglia jucînd", notează "Daily Express". Acelaşi optimism de faţadă şi pentru The Sun. "Este adevărat că meciul Angliei de duminică s-a rezumat la 93 de minute de tortură, dar există motive pentru a zîmbi. Wayne Rooney magnificul a fost 93 de minute în teren şi nu au existat accidentaţi", scrie "The Sun", care, la fel ca majoritatea jurnalelor, publică pe prima pagină fotografia lui Beckham vomînd pe teren cu puţin timp înainte de a fi înlocuit. "La această sărbătoare a fotbalului, Anglia este unchiul cel bătrîn pe care nimeni nu voia să-l invite şi care se dovedeşte atît de plictisitor", a concis "Financial Times".