Presa franceză face haz de necaz: „Cel puţin, Franţa va câştiga nişte bani“

Dezamăgirea a fost cuvântul de ordine în tabăra franceză după înfrângerea din finala EURO 2016, 0-1 (Éder 109), după prelungiri, cu Portugalia, dar jurnaliştii francezi au remarcat și... partea pozitivă a turneului final al Campionatului European: câştigurile financiare.

Cu toate că este o publicaţie generalistă, primul articol din „Le Parisien” este legat de EURO 2016: „Cel puţin, Franţa va câştiga nişte bani”. „Deşi fanii sunt dezamăgiţi după acest eşec, Franţa se poate consola cu impactul financiar al acestei competiţii, unul mai mare decât se preconiza. Primele semne sunt destul de promiţătoare, dar o imagine clară vom avea în perioada următoare”, au mai scris francezii de la „Le Parisien”.

Cotidianul „L’Equipe” a publicat, luni, pe prima pagină, o poză cu Paul Pogba, în care mijlocaşul francez, deznădăjduit, îşi ţine capul în palme. Alături de poza respectivă, „L’Equipe” a titrat: „Zdrobiţi“.

„France Football” a scris, în ediția online: „O dezamăgire teribilă. Când pierzi totul, nu îţi rămân decât lacrimile”. Jurnaliştii de la revista care acordă Balonul de Aur au ţinut totuşi să laude performanţa obţinută de Portugalia: „Este admirabil că Portugalia a câştigat primul titlu din istoria sa”, respectiv „Eder şi Rui Patricio, marii eroi”, cu referire la marcatorul unicului gol şi la portarul portughez, care nu a primit gol în finală.

Alte titluri din presa franceză: „Cu inima zdrobită” - „Sud-Ouest” sau „Prea crud” - „La Depeche”.

PRESA PORTUGHEZĂ, ÎN SĂRBĂTOARE

De cealaltă parte, presa portugheză se află în plină sărbătoare. „E al nostru”, a titrat, luni, „Jornal de Noticias”, în legătură cu titlul european câştigat de Portugalia, în timp ce „A Bola” a scris: „Mândrie portugheză. Suntem campionii Europei”. „Diario de Noticias” a dedicat 20 de pagini în ediţia tipărită de luni, titlul de pe prima pagină fiind „Campionii”.

Și presa spaniolă a salutat succesul portughezilor la EURO 2016: „Nu mai este un vis, este realitate”, a titrat „Marca”, sau, mai simplu, „Portugalia” - „AS”.

DIDIER DESCHAMPS A FELICITAT PORTUGALIA

Didier Deschamps, selecţionerul naţionalei Franţei, a ţinut să-şi felicite adversarii pentru succesul obținut și nu și-a criticat jucătorii. „Este cumplit să pierzi în acest fel o finală, dar trebuie să felicit Portugalia. Am avut ocaziile noastre, dar nu am profitat. Nu am fost suficient de lucizi, dar nu-i pot acuza pe jucătorii mei, au dat totul în această seară. Ne-ar fi plăcut să câştigăm acest trofeu pentru fani. Sunt mereu pozitivi, dar chiar şi aşa este greu să-i priveşti în acest moment. Tot ce am trăit de-a lungul acestor săptămâni a fost atât de frumos, dar sunt dezamăgit că nu am câştigat trofeul pentru milioanele de fani. Nu mă gândesc la mine momentan. O să am nevoie de timp pentru acest lucru, la fel ca jucătorii, de altfel”, a afirmat Deschamps, citat de site-ul UEFA.

Chiar dacă a câştigat titlul de golgheter al Campionatului European, cu șase goluri marcate, Antoine Griezmann are un mare regret: că nu a marcat în finală. „Este crud şi magnific în acelaşi timp. Am trăit şi momente extraordinare, însă şi foarte triste, din care avem de învăţat. În această seară am dat tot totul şi nu avem regrete. Sunt mândru de echipă, de toată lumea. Am lovit bara şi am mai avut şi alte ocazii mari. Portarul lor a apărat foarte bine. E frustrant, dar trebuie să ne întoarcem mai puternici. Poate că în timp voi fi mândru, dar acum sunt foarte dezamăgit, mai ales pentru colegii mei. Am vrut cu adevărat să le ofer trofeul, dar nu am reuşit să marchez”, a spus atacantul echipei Atletico Madrid.

PAYET NU A VRUT SĂ-L ACCIDENTEZE PE CRISTIANO RONALDO

Mijlocaşul francez Dimitri Payet a susţinut că nu a vrut să-l accidenteze pe Cristiano Ronaldo, jucător care a fost înlocuit în minutul 25 al finalei EURO 2016. Conform primelor teste, Payet i-a provocat lui Ronaldo o luxaţie de gradul I la genunchiul stâng, însă mijlocaşul formaţiei West Ham United insistă că nu a făcut-o cu intenţie. „Am încercat să-l deposedez, atâta tot, punct. Am recuperat posesia, iar dacă l-am rănit, nu a fost intenţionat. Nu-mi stă în fire să fiu un tip rău pe teren. Nici vorbă”, a spus Payet, citat de „Goal”.

Payet, autorul a trei goluri la turneul final, dintre care unul în meciul de debut cu România, s-a arătat resemnat după meciul pierdut de Franţa în faţa Portugaliei, în ultimul act al competiţiei. „Acesta este fotbalul. Portughezii au fost mai eficienţi. Suntem dezamăgiţi. Am avut o posesie mai bună şi, de asemenea, câteva şanse mari să marcăm, dar le-am irosit. Ei au avut mai puţine ocazii, dar au reuşit să marcheze. Un gol a decis totul, un gol pe care noi n-am reuşit să-l înscriem”, a declarat Payet.

